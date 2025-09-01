बुलंदशहर: लोगों के आधार या पैन कॉर्ड के जरिए धांधली करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. लेकिन, जिले में एक ऐसा वाकया सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. यहां कोतवाली इलाके के नयागंज में रहने वाले परचून दुकानदार को करीब डेढ़ अरब का आयकर नोटिस मिला है.

एक छोटी सी दुकान चलाने वाले सुधीर गुप्ता इस नोटिस के बाद सदमे में हैं. उनका कहना है कि रोजाना बमुश्किल 150 से 200 रुपये की कमाई होती है. महीने की आय 5 से 6 हजार के बीच ही है. जिन खातों से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है, वे खाते भी उनके नहीं हैं. जब सुधीर ने अपने पैन कॉर्ड की डिटेल निकलवाई तो जो सामने आया, उस पर विश्वास करना मुश्किल था. दरअसल, सुधीर के पैन कॉर्ड से दिल्ली की 6 कंपनियां जुड़ीं थीं. अब इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है.

बुलंदशहर में किरान दुकानदार को डेढ़ अरब का आयकर नोटिस. (Video Credit; ETV BHARAT)

किराना दुकानदार सुधीर गुप्ता की इनकम कुछ खास नहीं है. पत्नी के साथ दो बच्चे परिवार में हैं. बेहद तंगी में उनका गुजारा होता है. परचून की दुकान भी कुछ खास नहीं चलती. छोटी सी दुकान खाली-खाली ही नजर आती है. कभी-कभी तो 150 रुपये की कमाई भी नहीं हो पाती. परिवार पहले से ही आर्थिक परेशानी झेल रहा है, उस पर अब ये मुसीबत टूट पड़ी है. कुछ दिन पहले ही सुधीर को आयकर विभाग से 1 अरब 41 करोड़ 38 लाख 47 हजार 126 रुपये का नोटिस मिला है. साथ ही कहा गया है कि इसे जल्द जमा किया जाए. नोटिस मिलते ही सुधीर के पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्हें कुछ समझ में नहीं आया.

बुलंदशहर में किरान दुकानदार को 1 अरब 41 करोड़ का आयकर नोटिस. (Photo Credit; Grocer Sudhir Gupta)

जब अपने पैन कॉर्ड के जरिए लेन-देन की डिटेल निकलवाई तो एक अलग ही फर्जीवाड़ा सामने आया. सुधीर के पैन कॉर्ड का इस्तेमाल कर अरबों का कारोबार दिखाया गया था. और यह किया था दिल्ली की 6 कंपनियों ने. इन कंपनियों की भी पूरी डिटेल सामने आ गई. सुधीर हैरान थे कि जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया, वे उनके नहीं थे.

नोटिस मिलते ही परिवार में जैसे मातम फैल गया. सुधीर का कहना है कि इतनी बड़ी रकम के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. जबकि उन्हें करीब डेढ़ अरब रुपये जमा करने का नोटिस थमा दिया गया. सुधीर इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंचे. अफसरों को भी पहली बार विश्वास नहीं हुआ. इसके बाद सुधीर ने दिल्ली की 6 कंपनियों के संचालकों के खिलाफ तहरीर दी. जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है. सुधीर का कहना है कि पूरा परिवार सदमे में है. घर में खाना तक नहीं बन रहा. हमें अब अपनी सुरक्षा की भी चिंता है. पुलिस से गुजारिश है कि न्याय दिलाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक खुर्जा डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि किराना व्यापारी सुधीर गुप्ता की तहरीर पर नगर कोतवाली एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: कमरे में प्रेमी के साथ थी सिपाही पत्नी, अचानक पहुंच गया कांस्टेबल पति, जानिए फिर क्या हुआ