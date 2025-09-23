ETV Bharat / state

कोटा के प्रतिष्ठित जिंक व्यापारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, सुबह 6 बजे ही पहुंची टीम

September 23, 2025

कोटा: इनकम टैक्स की टीम ने कोटा में एक प्रतिष्ठित जिंक व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है. टीम मंगलवार सुबह ही व्यापारी की फैक्ट्री पर पहुंच गई थी. यहां पर अधिकारियों ने दबिश दी है. साथ ही कारखाने की जुड़ी सभी फाइलों को खंगाला जा रहा है. इस रेड की पुष्टि कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने की है. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इनकम टैक्स की टीम ने उनसे जाप्ता मांगा था और उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया है. हालांकि, इनकम टैक्स की टीम की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाहर खड़ी हुई सभी गाड़ियां दिल्ली से यहां पर आई हैं. इनमें से कुछ गाड़ियां एक-दो दिन पहले ही कोटा पहुंच गई थी, जबकि ज्यादातर गाड़ियां सोमवार शाम को यहां पर आई हैं. आयकर विभाग की टीम अंदर दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच कर रही है. इस टीम की करीब दो दर्जन के आसपास गाड़ियां कोटा में मौजूद हैं. पढ़ें. बीकानेर में 6 जगह ED की कार्रवाई, फिलिस्तीन से जुड़ा है कनेक्शन