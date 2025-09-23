ETV Bharat / state

कोटा के प्रतिष्ठित जिंक व्यापारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, सुबह 6 बजे ही पहुंची टीम

कोटा में एक प्रतिष्ठित जिंक व्यापारी के ठिकानों पर IT डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा है.

आयकर विभाग का छापा
आयकर विभाग का छापा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 12:15 PM IST

कोटा: इनकम टैक्स की टीम ने कोटा में एक प्रतिष्ठित जिंक व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है. टीम मंगलवार सुबह ही व्यापारी की फैक्ट्री पर पहुंच गई थी. यहां पर अधिकारियों ने दबिश दी है. साथ ही कारखाने की जुड़ी सभी फाइलों को खंगाला जा रहा है. इस रेड की पुष्टि कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने की है.

कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इनकम टैक्स की टीम ने उनसे जाप्ता मांगा था और उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया है. हालांकि, इनकम टैक्स की टीम की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाहर खड़ी हुई सभी गाड़ियां दिल्ली से यहां पर आई हैं. इनमें से कुछ गाड़ियां एक-दो दिन पहले ही कोटा पहुंच गई थी, जबकि ज्यादातर गाड़ियां सोमवार शाम को यहां पर आई हैं. आयकर विभाग की टीम अंदर दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच कर रही है. इस टीम की करीब दो दर्जन के आसपास गाड़ियां कोटा में मौजूद हैं.

सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर मीटर रीडर तक को रोका : इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी के लिए एक कंपनी के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जिनका ड्यूटी टाइम सुबह बदल गया था. इसमें मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोग पहुंच गए थे, लेकिन जब टीम यहां पर आई तब उन्होंने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया. इसी दौरान दूसरी टीम के लोग वहां फंस गए. सभी लोगों के मोबाइल बंद कर दिए. ऐसे में कंपनी के सुपरवाइजर को उनके परिजन फोन करने लगे. इसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के लोग भी यहां पर पहुंच गए. इसी दौरान बिजली के बिल की रीडिंग लेने पहुंचे एक व्यक्ति को भी अंदर ही रोक लिया गया.

फैक्ट्री में आज पूरी तरह से मशीनरी को बंद रखा गया है. वहीं, मजदूर को भी एक तरफ कोने में बैठा दिया था. इसके अलावा अन्य सभी स्टाफ को भी ऑफिस से दूर रखा गया था. इन सब लोगों को सुबह 11:40 पर रिलीज किया गया है. सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे सरफराज का कहना है कि उनके मोबाइल फोन भी बंद कर दिए थे और यह टीम सुबह 6 बजे ही पहुंची थी.

