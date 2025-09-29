ETV Bharat / state

'छठ प्रकृति के संरक्षण को भी बढ़ावा देने का पर्व', यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने की पहल पर बोले संदीप दुबे

पीएम के छठ महापर्व को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने की बात पर इसके लिए पहल करने वाले संदीप दुबे ने जताई खुशी

विश्व को पर्यावरण की समस्याओं से निजात के लिए है छठ महापर्व
विश्व को पर्यावरण की समस्याओं से निजात के लिए है छठ महापर्व (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2025 at 6:13 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में छठ महापर्व को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने की घोषणा के बाद इसके लिए सबसे पहले पहल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप दुबे से ईटीवी भारत ने बातचीत की. संदीप दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके मन की बात जानते हैं. उन्होंने छठ व्रतियों के मन की बात को समझा और छठ को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने की घोषणा की है, यह सराहनीय है.

छठ सत्य को धारण करने का पर्व -संदीप दुबे : संदीप दुबे ने कहा कि छठ सत्य को धारण करने का पर्व है. भगवान राम ने भी छठ को पूरी तरह सत्य को धारण किया था. दुनिया में आज जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, नदियों को गंदा किया जा रहा है. पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है इससे छठ की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि छठ प्रकृति के संरक्षण को भी बढ़ावा देने का पर्व है. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व को दुनिया में बढ़ावा देने से विश्व की समस्याओं का समाधान होगा.

छठ सत्य को धारण करने का पर्व -संदीप दुबे (ETV Bharat)

संगीत नाटक अकादमी को बनाया गया नोडल एजेंसी: संदीप दुबे ने कहा कि देश और दुनिया में छठ व्रतियों की बड़ी संख्या है. उन्होंने कहा कि छठी मैया फाउंडेशन के माध्यम से काफी समय से हमारी मांग थी कि छठ को विश्व के स्तर पर प्रमोट किया जाए. उन्होंने बताया कि पिछले महीने ही मैंने छठी मैया फाउंडेशन की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था. उस पर सरकार ने संज्ञान लिया और इसके लिए प्रयास किया इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी को छठ को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया.

विश्व को पर्यावरण की समस्याओं से निजात के लिए है छठ महापर्व
विश्व को पर्यावरण की समस्याओं से निजात के लिए है छठ महापर्व (ETV Bharat)

विश्व को पर्यावरण की समस्याओं से निजात के लिए है छठ महापर्व: संदीप दुबे ने बताया कि इस संबंध में एक डोजियर प्राप्त हुआ है. इस तरह के डोजियर और लोगों से भरवा कर भिजवाने के लिए, यूनेस्को को इसके लिए चिट्ठी लिखने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है. इसके लिए हमने अपने स्तर पर छठ कनेक्ट के नाम से वेबसाइट बनवाने का काम शुरू किया है. इस वेबसाइट के माध्यम से हम सभी लोगों को इस मुहिम में शामिल करेंगे. मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि छठी मैया के कार्य में आगे बढ़कर सहयोग करें और पूरे विश्व को पर्यावरण की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए छठ महापर्व को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं.


