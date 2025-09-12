ETV Bharat / state

काठगोदाम में 11वीं की छात्रा से होटल में दुष्कर्म, हल्द्वानी में 3 बच्चियों से सर्राफा व्यापारी ने की छेड़छाड़

हल्द्वानी में महिला उत्पीड़न की दो घटनाएं हुई हैं, अल्मोड़ा के युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, सर्राफा व्यापारी छेड़छाड़ पर हिरासत में

महिला अपराध (Concept Image- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 8:06 AM IST

3 Min Read
हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 11 की नाबालिग छात्र के साथ होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में अल्मोड़ा निवासी एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के गौलापार निवासी कक्षा 11वीं की किशोरी की मां ने पुलिस में तहरीर देते हुए का आरोप है कि अल्मोड़ा निवासी युवक उनकी बेटी को हल्द्वानी के एक होटल में ले गया. होटल में उसने बेटी का जबरन शारीरिक शोषण किया है. वहीं युवक किशोरी को अब ब्लैकमेल भी कर रहा है. पुलिस के मुताबिक गौलापार निवासी महिला ने बृहस्पतिवार को काठगोदाम थाने में तहरीर देते हुए कहा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 11वीं की छात्रा है.

कुछ महीने पहले अल्मोड़ा निवासी युवक से उनकी बेटी की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों में जान पहचान हो गई. युवक का हल्द्वानी आना जाना लगा रहता है. दोस्ती गहरी होने पर युवक ने उनकी बेटी को मिलने के लिए बीती फरवरी में हल्द्वानी बुलाया. इसके बाद उसे रोडवेज बस अड्डे के पास एक होटल में ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाएं. इस दौरान उसकी बेटी ने अपने साथ हुई घटना को उसको नहीं बताई.

बीते दिनों युवक दोबारा हल्द्वानी आया और बेटी को धमकाते हुए फिर हल्द्वानी बुलाया. इस बार भी उसने एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब बेटी घर लौटी तो काफी परेशान नजर आई. पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि अल्मोड़ा का युवक उसको होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा है. किसी से नहीं बताने की धमकी भी उसने दी है. महिला की तहरीर पर काठगोदाम पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि-

किशोरी की मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने की तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.
-नितिन लोहनी, सीओ-

वहीं हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने वाली तीन बच्चियों के साथ शहर के एक कारोबारी के ऊपर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. छात्राओं के परिवार की तहरीर पर पुलिस आरोपी सर्राफा कारोबारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा कि प्राइमरी सरकारी स्कूल से छुट्टी के बाद गुरुवार को तीनों बच्चियां घर लौट रही थीं. छात्राओं के परिजनों का आरोप है कि एक अधेड़ सर्राफा कारोबारी ने टॉफी देने के बहाने बच्चियों को दुकान में बुलाया और उनके साथ छेड़छाड़ की.

बच्चियों ने घर आकर इसकी शिकायत परिवार वालों से की. ये सुनकर परिवार वालों का गुस्सा भड़क गया. परिवार वाले हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे. पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार यादव का कहना है कि-

एक सर्राफा कारोबारी के खिलाफ तीन नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है. मामले में परिजनों ने तहरीर दी है. पूछताछ के लिए कारोबारी को हिरासत में लिया गया है. सर्राफा कारोबारी से पूछताछ की जा रही है.
राजेश कुमार यादव, कोतवाली प्रभारी, हल्द्वानी-

