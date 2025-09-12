ETV Bharat / state

काठगोदाम में 11वीं की छात्रा से होटल में दुष्कर्म, हल्द्वानी में 3 बच्चियों से सर्राफा व्यापारी ने की छेड़छाड़

हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 11 की नाबालिग छात्र के साथ होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में अल्मोड़ा निवासी एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के गौलापार निवासी कक्षा 11वीं की किशोरी की मां ने पुलिस में तहरीर देते हुए का आरोप है कि अल्मोड़ा निवासी युवक उनकी बेटी को हल्द्वानी के एक होटल में ले गया. होटल में उसने बेटी का जबरन शारीरिक शोषण किया है. वहीं युवक किशोरी को अब ब्लैकमेल भी कर रहा है. पुलिस के मुताबिक गौलापार निवासी महिला ने बृहस्पतिवार को काठगोदाम थाने में तहरीर देते हुए कहा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 11वीं की छात्रा है.

कुछ महीने पहले अल्मोड़ा निवासी युवक से उनकी बेटी की मुलाकात हुई थी. इसके बाद दोनों में जान पहचान हो गई. युवक का हल्द्वानी आना जाना लगा रहता है. दोस्ती गहरी होने पर युवक ने उनकी बेटी को मिलने के लिए बीती फरवरी में हल्द्वानी बुलाया. इसके बाद उसे रोडवेज बस अड्डे के पास एक होटल में ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाएं. इस दौरान उसकी बेटी ने अपने साथ हुई घटना को उसको नहीं बताई.

बीते दिनों युवक दोबारा हल्द्वानी आया और बेटी को धमकाते हुए फिर हल्द्वानी बुलाया. इस बार भी उसने एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब बेटी घर लौटी तो काफी परेशान नजर आई. पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि अल्मोड़ा का युवक उसको होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा है. किसी से नहीं बताने की धमकी भी उसने दी है. महिला की तहरीर पर काठगोदाम पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.