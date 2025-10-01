बड़ा हादसा : खदान में डूबने से दो युवतियों की मौत, पार्वती नदी में बहे व्यक्ति की तलाश जारी
माता विसर्जन के दौरान दो बड़ी घटना. दो युवतियों की मौत. पार्वती नदी के बहाव में बहा शख्स. नहीं लगा सुराग. जानिए कैसे हुआ हादसा...
Published : October 1, 2025 at 7:16 PM IST
धौलपुर: माता विसर्जन के दौरान बुधवार को पानी में डूबने के दो अलग-अलग हादसे हो गए. सदर थाना इलाके में हिनोदा की खदानों में माता विसर्जन करने गई छावनी गांव की दो युवतियां डूब गईं, जिनकी डेड बॉडी को स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू कर लिया है. वहीं, सैंपऊ थाना इलाके में पार्वती नदी स्थित विक्रमपुरा एनीकट के पास माता विसर्जन के दौरान एक 33 वर्षीय शख्स भी डूब गया, जिसका अभी तक सुराग नहीं लग सका है.
छावनी गांव निवासी 18 वर्षीय तनु पुत्री साहब सिंह जाट एवं 16 वर्षीय खुशी पुत्री रानू जाट दोनों चचेरी बहनें अन्य महिला श्रद्धालुओं के साथ देवी माता का विसर्जन करने गई थीं. ट्रैक्टर ट्रॉली से देवी मां की प्रतिमा को उतार कर खदानों में गहरे पानी में विसर्जन कर रहे थे. इसी दौरान तनु और उसकी चचेरी बहन खुशी का पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूब गईं. इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया.
स्थानीय ग्रामीणों की मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए. घटनास्थल पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवतियों की डेड बॉडी को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. सीओ मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. वहीं, दूसरा हादसा सैपऊ थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के पास पार्वती नदी में एनीकट पर हुआ है.
मूर्ति विसर्जन के दौरान 33 वर्षीय शख्स सोनू पुत्र बंगाली निवासी निसोरे का पुरा पानी के तेज बहाव में बह गया. थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ को बुलाया है. युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.