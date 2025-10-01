ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : खदान में डूबने से दो युवतियों की मौत, पार्वती नदी में बहे व्यक्ति की तलाश जारी

धौलपुर: माता विसर्जन के दौरान बुधवार को पानी में डूबने के दो अलग-अलग हादसे हो गए. सदर थाना इलाके में हिनोदा की खदानों में माता विसर्जन करने गई छावनी गांव की दो युवतियां डूब गईं, जिनकी डेड बॉडी को स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू कर लिया है. वहीं, सैंपऊ थाना इलाके में पार्वती नदी स्थित विक्रमपुरा एनीकट के पास माता विसर्जन के दौरान एक 33 वर्षीय शख्स भी डूब गया, जिसका अभी तक सुराग नहीं लग सका है. छावनी गांव निवासी 18 वर्षीय तनु पुत्री साहब सिंह जाट एवं 16 वर्षीय खुशी पुत्री रानू जाट दोनों चचेरी बहनें अन्य महिला श्रद्धालुओं के साथ देवी माता का विसर्जन करने गई थीं. ट्रैक्टर ट्रॉली से देवी मां की प्रतिमा को उतार कर खदानों में गहरे पानी में विसर्जन कर रहे थे. इसी दौरान तनु और उसकी चचेरी बहन खुशी का पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूब गईं. इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया.