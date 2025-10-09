ETV Bharat / state

गढ़वा में बारिश ने मचाई तबाही, टूटने के कगार पर कड़िया डैम, खाली कराए गए कई गांव

गढ़वा में लगातार हो रही बारिश से कड़िया डैम पर दबाव बढ़ गया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है.

कड़िया डैम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
गढ़वा: जिले में लगातार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. बारिश की वजह से जिले के भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र में स्थित वर्षों पुराना कड़िया डैम टूटने के कगार पर पहुंच गया है. तीन सौ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने वाले कड़िया डैम में दरार आ चुका है. जबकि कुछ बांध की मिट्टी बह गई है. वहीं, कई गांव डूबने की कगार पर हैं. जिसे देखते हुए प्रशासन ने आनन-फानन में चार-पांच गांवों को खाली करा दिया है. हालांकि, विभाग द्वारा फिलहाल बांध की मरम्मत का काम कराया जा रहा है.

गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र में कड़िया डैम स्थित है. इस डैम से इलाके के चार-पांच गांवों की सिंचाई होती है. लेकिन, जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कड़िया डैम में पानी का दबाव इतना अधिक है कि डैम के मेन गेट के बगल में दरार आ गई है. दरार के साथ-साथ डैम के कुछ हिस्सों की मिट्टी भी पानी के साथ बह गई है.

जानकारी देते किसान और अधिकारी (ETV BHARAT)

डैम टूटने से न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि गांव के जलमग्न होने का भी खतरा पैदा हो गया है. पूरा गांव पानी से लबालब भर गया है. हालांकि, मौके पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों को ऊंची जगह पर जाने की चेतावनी दे दी ताकि ताकि डैम टूटने की स्थिति में जान-माल की हानि न हो.

लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता पंकज बैठा ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों की मदद से बांध की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है. इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा. बता दें कि इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण लंबे समय के बाद डैम में पानी भर गया था और दबाव के कारण उसमें दरार आ गई.

गढ़वा में बारिश, गढ़वा का कड़िया डैम

