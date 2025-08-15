ETV Bharat / state

लखनऊ में तिरंगा फहराकर आदर्श बाल वाटिका का शुभारंभ, महानिदेशक बोलीं- सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव - ADARSH BAL VATIKA IN LUCKNOW

50 से कम संख्या वाले स्कूलों के मर्जर के बाद बाल वाटिका की शुरुआत की गई है.

लखनऊ के बक्शी का तालाब में शुरू हुआ आदर्श बाल वाटिका.
लखनऊ के बक्शी का तालाब में शुरू हुआ आदर्श बाल वाटिका. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 10:08 PM IST

लखनऊ : 15 अगस्त पर बेसिक शिक्षा परिषद के मर्जर के बाद खाली हुए स्कूलों में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया. शुक्रवार को लखनऊ के बक्शी का तालाब ब्लॉक के विश्रामपुर स्थित आदर्श बाल वाटिका में तिरंगा फहराने के साथ शिक्षा के नये अध्याय की शुरुआत हुई.

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने तिरंगा फहरा कर नवनिर्मित बाल वाटिका कक्ष का उद्घाटन किया. कंचन वर्मा ने कहा कि बाल वाटिका की कक्षा बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की पहली सीढ़ी है. कंचन वर्मा ने अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि बाल वाटिका व्यवस्था से अब सरकारी विद्यालयों में भी नर्सरी, LKG और UKG जैसी सुव्यवस्थित प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध होगी.

बाल वाटिका सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव : कंचन वर्मा ने ग्रामवासियों से कहा, जब पूरा समुदाय साथ चलता है, तो शिक्षा का दीप हर घर तक पहुंचता है. बाल वाटिका हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव है. आप सभी इस पहल में सहयोगी बनकर नन्हे-मुन्नों के उज्ज्वल भविष्य को संवारने की राह पर आगे बढ़ें.

महानिदेश स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया शुभारंभ.
महानिदेश स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया शुभारंभ. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की प्रगतिशील सोच के परिणामस्वरूप अब छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बाल वाटिका जैसी प्रभावी और आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है. अब बच्चों की पढ़ाई में रुचि और सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी.

बाल वाटिका का किया निरीक्षण : महानिदेशक ने बाल वाटिका का निरीक्षण भी किया. उन्होंने बाल वाटिका में उपलब्ध रंग-बिरंगे खिलौनों, चित्र पुस्तकों और शिक्षण सामग्री को देखा और बच्चों से बातचीत कर उन्हें आत्मविश्वास के साथ सीखने के लिए प्रेरित किया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया. अधिकांश अभिभाविकों का मानना था कि अब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी.

यह है बाल वाटिका: नन्हे कदमों के बड़े सपने

  • बाल वाटिका, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नर्सरी, LKG, UKG जैसी सुव्यवस्थित प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है, जिसे ECCE (Early Childhood Care & Education) के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है.
  • यह इसलिए जरूरी है क्योकि, इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास, में वृद्धि होगी. खेल-खेल में सीखने की यह आधुनिक पद्धति है. निजी स्कूलों जैसी सुविधा अब गांवों में भी मिलेगी.

