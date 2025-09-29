सांगानेर को मिली 700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM भजनलाल ने किया लोकार्पण और शिलान्यास

सांगानेर को मिली 700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM भजनलाल ने किया लोकार्पण और शिलान्यास
जयपुर के सांगानेर में CM भजनलाल शर्मा ने बिजली, शिक्षा, सड़क समेत कई विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
Published : September 29, 2025 at 5:57 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 700 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में कार्य हो रहा है. उन्होंने सांगानेर को जयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है.
प्रमुख परियोजनाएं और योजनाएं: सांगानेर को दी गई सौगातों में विद्युत, सड़क, शिक्षा और नगरीय विकास के 529 करोड़ से अधिक लागत के कार्य शामिल हैं. इसके अलावा सांगानेर स्टेडियम में करीब 171 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक लगभग 218 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी किया गया है. राज्य सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में ही 100 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किए गए हैं. वहीं, यूनिटी मॉल, जयपुर मेट्रो और सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलीवेटेड रोड जैसे विकास कार्य भी क्षेत्र की प्रगति को नई गति देंगे.
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं. सेवा पखवाड़े के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत की है, जिससे अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि इन शिविरों से अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सामग्री वितरण किया, दिव्यांगजनों को स्कूटी दी और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर आमजन ने जगह-जगह उनका स्वागत-अभिनंदन भी किया.
3 पुलिस थानों का किया शुभारंभ: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारायण विहार सहित 3 नवीन थानों का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि यह केवल पुलिस भवन का लोकार्पण नहीं, बल्कि आमजन के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तथा पेपरलीक प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. समाज में शांति और सुरक्षित वातावरण में ही विकास संभव है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं ताकि आमजन को भयमुक्त वातावरण मिल सके.
पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम: मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना, 22 नए पुलिस थानों का सृजन, 8 पुलिस चौकियों का थाने में क्रमोन्नयन और 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति सहित कई निर्णय लिए गए हैं. अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. साथ ही, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर मुख्यालय में एक नया थाना और 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद सृजित किए गए हैं.
राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल और बस स्टैंड पर अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय हैं. महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 महिला बटालियन पद्मिनी, काली बाई और अमृता देवी का गठन किया गया है, जिनके लिए 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई हैं. साथ ही, महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकॉप एप के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है.
आधुनिक संसाधनों से लैस होगी पुलिस: मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिलें और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) को भी मजबूत किया गया है. एफएसएल में 123 नए पद सृजित किए गए हैं, ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके. उन्होंने बताया कि गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार 2 वर्षों में 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. साथ ही, पुलिस बल में 2,000 नए कॉन्स्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है.
