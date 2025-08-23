ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस, SC ने बढ़ाई पावर कारपोरेशन के पूर्व निदेशक देश राज की अंतरिम राहत - VIMAL NEGI DEATH CASE

विमल नेगी मौत मामले में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक देशराज को राहत मिली है. उनकी अंतरिम राहत अब 25 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है.

विमल नेगी डेथ केस में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक को राहत
विमल नेगी डेथ केस में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक को राहत (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:47 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन निदेशक देशराज को दी गयी अंतरिम राहत अब 25 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक को पहले ये राहत दी थी. अब इसे और बढ़ाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को प्रार्थी देश राज को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को उसके खिलाफ कोई दंडात्मक एक्शन न करने के आदेश दिए थे. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुदीन अमानुल्लाह और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आग्रह पर सीबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 25 सितम्बर को निर्धारित करने के आदेश दिए.

बता दें कि एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

विमल नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एमडी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले की जांच हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है. विमल नेगी 10 मार्च को शिमला से लापता हो गए थे. इस मामले ने हिमाचल में सियासी रंग भी लिया. विपक्ष ने विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है. फिलहाल मामले में जांच सीबीआई कर रही है.

वहीं, संदेहास्पद मौत के मामले में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत की अवधि भी बढ़ गई थी. हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी आईएएस हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 8 सितंबर तक बढ़ा दी थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने इसी साल 7 अप्रैल को प्रार्थी हरिकेश मीणा को अंतरिम राहत दी थी. साथ ही अदालत ने जांच टीम को प्रार्थी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे.

