ETV Bharat / state

आपदा के कारण जिलों में न्यायिक कार्यवाही को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नवंबर तक रहेगी ये व्यवस्था

नैनीताल: इस मानसून सीजन उत्तराखंड पर भारी आपदा आई है. सामान्य से अधिक बारिश हुई तो जगह-जगह लैंडस्लाइड से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया. पहाड़ी जिलों में सड़कों और संपर्क मार्गों पर भारी टूटफूट हुई है. इन जिलों का आवागमन अनेक जगह बाधित हो गया. ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आपदा की इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने न्यायिक कार्यवाही को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश: इस मानसून सीजन में उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते आमजन के जीवन एवं संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है. भूस्खलन से आवाजाही भी बाधित हुई है. इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर 2025 के अंत तक राज्य की सभी जिला एवं परिवार न्यायालयों में यदि पक्षकार या अधिवक्ता समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने आपदा को देखते हुए कहा है कि जिनके इस दौरान केस लगे थे, उनके खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही तब तक न की जाये, जब तक उन्हें न्यायालय में पहुंचने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध न हों.

पक्षकारों और अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत: इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा परिपत्र जारी कर सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को आदेशों की सूचना दी गई है.