आपदा के कारण जिलों में न्यायिक कार्यवाही को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नवंबर तक रहेगी ये व्यवस्था

नवंबर तक जिला एवं परिवार न्यायालयों में यदि पक्षकार या अधिवक्ता समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश नहीं

NAINITAL HIGH COURT ORDER
नैनीताल हाईकोर्ट (File photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:13 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: इस मानसून सीजन उत्तराखंड पर भारी आपदा आई है. सामान्य से अधिक बारिश हुई तो जगह-जगह लैंडस्लाइड से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया. पहाड़ी जिलों में सड़कों और संपर्क मार्गों पर भारी टूटफूट हुई है. इन जिलों का आवागमन अनेक जगह बाधित हो गया. ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आपदा की इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने न्यायिक कार्यवाही को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश: इस मानसून सीजन में उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते आमजन के जीवन एवं संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है. भूस्खलन से आवाजाही भी बाधित हुई है. इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर 2025 के अंत तक राज्य की सभी जिला एवं परिवार न्यायालयों में यदि पक्षकार या अधिवक्ता समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने आपदा को देखते हुए कहा है कि जिनके इस दौरान केस लगे थे, उनके खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही तब तक न की जाये, जब तक उन्हें न्यायालय में पहुंचने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध न हों.

पक्षकारों और अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत: इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा परिपत्र जारी कर सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को आदेशों की सूचना दी गई है.

आदेश में कहा गया है कि इस समय पर राज्य के कई जिलों के सम्पर्क मुख्य मार्ग कट गए हैं. जिसकी वजह से वादकारी अपने केस की पूर्व में निर्धारित तिथि को नहीं पहुँच पा रहे हैं. यही नहीं उनके केस की पैरवी करने वाले अधिवक्ता तक न्यायालय नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसलिए राज्य की आपदा को देखते हुए और वादकारियों का हित देखते हुए उच्च न्यायालय सभी आपदा पीड़ित जिलों के न्यायालयों को दिशा निर्देश देती है कि जब तक वादकारियों को न्यायालय में आने जाने की सुविधा का समाधान नहीं हो जाता उनके वादों की सुनवाई स्थगित की जाए.

इससे जिलों के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले पक्षकार और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

मानसून ने राज्य में मचाई है तबाही: गौरतलब है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 पहाड़ी जिले हैं. इन जिलों में आपदा की मार इतनी अधिक पड़ी है कि अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं. सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह जैसे मैदानी जिलों में ही लैंडस्लाइड या सड़कों के टूटने की घटनाएं नहीं हुई हैं. हालांकि इन जिलों में बाढ़ ने हालात खराब किए हैं. वहीं राज्य के 11 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में इस बार आपदा के कारण हाल विकट हैं. इन जिलों के लोगों को जिला मुख्यालय स्थित जिला एवं परिवार न्यायालयों में पहुंचने के लिए टूटी सड़कों के कारण कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने देर से न्यायालय में उपस्थित होने पर पक्षकार और अधिवक्ता के खिलाफ प्रतिकूल आदेश नहीं पारित करने को कहा है.
