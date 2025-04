ETV Bharat / state

देहरादून में डेंगू का खतरा! CMO ने स्कूलों, अस्पतालों और ब्लड बैंकों को दिए जरूरी निर्देश - DENGUE THREAT IN DEHRADUN

डेंगू को लेकर निर्देश ( ETV Bharat Graphics )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 17, 2025 at 9:00 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:48 AM IST 2 Min Read

देहरादून: डेंगू संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने सभी स्कूलों, अस्पतालों, लैबों और ब्लड बैंक संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए सीएमओ कार्यालय ने डेंगू टेस्ट की दरें भी तय कर दी हैं. देहरादून में डेंगू का खतरा: स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजिकल जांच करने वाली लैबों को निर्देश जारी करते हुए टेस्ट की दरें तय की हैं. इसके अलावा ब्लड बैंक संचालकों को भी कहा है कि नियमित रक्तदान कैम्पों को लगाया जाए. कैंपों की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. E रक्तकोष पोर्टल पर भी स्टॉक की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि डोनर की सूची अपडेट रखी जा सके. ये हैं डेंगू के लक्षण (ETV Bharat Graphics)

सीएम ने दिए आवश्यक निर्देश: CMO डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को डेंगू मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने को कहा गया है. इसके अलावा वार्डों में मच्छरदानी की व्यवस्था बनाने को भी कहा है. अस्पताल में डेंगू के लक्षण लेकर आए मरीजों की जानकारी प्रतिदिन आईडीएसपी को भी उपलब्ध कराई जाए. देहरादून के सीएमओ ने बताया कि ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों को यह भी बताया गया है कि सामूहिक स्तर पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए. शिक्षक दें बच्चों को जागरूकता संदेश: स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है. सभी बच्चों को फुल पैंट और पूरी आस्तीन की कमीज पहनकर ही स्कूल आने की सलाह दी है

आम जन मानस को भी डेंगू से बचाव के लिए पानी की टंकी व जल भंडारण वस्तुओं को ढक कर रखने की सलाह दी है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज शर्मा का कहना है कि लोगों के जागरूक होने से ही डेंगू संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है. ऐसे रोकें डेंगू (ETV Bharat Graphics) डेंगू के इतने मरीज आ चुके हैं: गौरतलब है कि अभी तक देहरादून में डेंगू के 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में बढ़ते डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में डेंगू को लेकर एडवाइजरी जारी, देहरादून में 15 लोग पॉजिटिव, जानिए लक्षण और बचाव के उपाय

देहरादून: डेंगू संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने सभी स्कूलों, अस्पतालों, लैबों और ब्लड बैंक संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए सीएमओ कार्यालय ने डेंगू टेस्ट की दरें भी तय कर दी हैं. देहरादून में डेंगू का खतरा: स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजिकल जांच करने वाली लैबों को निर्देश जारी करते हुए टेस्ट की दरें तय की हैं. इसके अलावा ब्लड बैंक संचालकों को भी कहा है कि नियमित रक्तदान कैम्पों को लगाया जाए. कैंपों की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. E रक्तकोष पोर्टल पर भी स्टॉक की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि डोनर की सूची अपडेट रखी जा सके. ये हैं डेंगू के लक्षण (ETV Bharat Graphics) सीएम ने दिए आवश्यक निर्देश: CMO डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को डेंगू मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने को कहा गया है. इसके अलावा वार्डों में मच्छरदानी की व्यवस्था बनाने को भी कहा है. अस्पताल में डेंगू के लक्षण लेकर आए मरीजों की जानकारी प्रतिदिन आईडीएसपी को भी उपलब्ध कराई जाए. देहरादून के सीएमओ ने बताया कि ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों को यह भी बताया गया है कि सामूहिक स्तर पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए. शिक्षक दें बच्चों को जागरूकता संदेश: स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है. सभी बच्चों को फुल पैंट और पूरी आस्तीन की कमीज पहनकर ही स्कूल आने की सलाह दी है

आम जन मानस को भी डेंगू से बचाव के लिए पानी की टंकी व जल भंडारण वस्तुओं को ढक कर रखने की सलाह दी है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज शर्मा का कहना है कि लोगों के जागरूक होने से ही डेंगू संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है. ऐसे रोकें डेंगू (ETV Bharat Graphics) डेंगू के इतने मरीज आ चुके हैं: गौरतलब है कि अभी तक देहरादून में डेंगू के 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में बढ़ते डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में डेंगू को लेकर एडवाइजरी जारी, देहरादून में 15 लोग पॉजिटिव, जानिए लक्षण और बचाव के उपाय

Last Updated : April 17, 2025 at 9:48 AM IST