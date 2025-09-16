ETV Bharat / state

वाराणसी में वकीलों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वर्दी फाड़ी, कचहरी में फोर्स तैनात

हंगामे के बाद कचहरी में पुलिस फोर्स तैनात. ( Photo Credit; varanasi Police )

वाराणसी : कचहरी में वकीलों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. वर्दी तक फाड़ दी. दरोगा के सिर में गंभीर चोट आई है. हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरोगा और सिपाही को बचाया. दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. दरोगा की हालत गंभीर होने पर बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को बड़ागांव थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश एक सिपाही के साथ किसी काम से कचहरी गए थे. इस दौरान दरोगा मिथिलेश की किसी बात को लेकर वकीलों से कहासुनी हो गई. वकील दरोगा और सिपाही को पीटने लगे. दरोगा मिथिलेश जान बचाने के लिए भागे तो वकीलों ने दौड़ा लिया और बुरी तरह से पिटाई की. तहसील परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई. पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची : सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए. खून से लथपथ दरोगा मिथिलेश को जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. दी सेंट्रल बार एवं बनारस बार के पदाधिकारी ने वकीलों को समझाबुझाकर शांत कराया. भारी पुलिस बल देख संगठन ने घटना पर खेद जताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही.

