वाराणसी में वकीलों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वर्दी फाड़ी, कचहरी में फोर्स तैनात
दरोगा सिपाही के साथ विभागीय काम से रिमांड लेने कचहरी गए थे. वकीलों से कहासुनी होने के बाद विवाद बढ़ गया.
Published : September 16, 2025 at 7:12 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 7:26 PM IST
वाराणसी : कचहरी में वकीलों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. वर्दी तक फाड़ दी. दरोगा के सिर में गंभीर चोट आई है. हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरोगा और सिपाही को बचाया. दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. दरोगा की हालत गंभीर होने पर बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को बड़ागांव थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश एक सिपाही के साथ किसी काम से कचहरी गए थे. इस दौरान दरोगा मिथिलेश की किसी बात को लेकर वकीलों से कहासुनी हो गई. वकील दरोगा और सिपाही को पीटने लगे. दरोगा मिथिलेश जान बचाने के लिए भागे तो वकीलों ने दौड़ा लिया और बुरी तरह से पिटाई की. तहसील परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई.
#WATCH | Varanasi, UP | DIG Law and Order Varanasi, Shivhari Meena says, " the sub-inspector had come to take remand. some lawyers beat him up. immediately, the police force reached the spot... we talked to all the officials of the bar. they have strongly condemned this incident… pic.twitter.com/gU6CYiKgeq— ANI (@ANI) September 16, 2025
पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची : सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए. खून से लथपथ दरोगा मिथिलेश को जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. दी सेंट्रल बार एवं बनारस बार के पदाधिकारी ने वकीलों को समझाबुझाकर शांत कराया. भारी पुलिस बल देख संगठन ने घटना पर खेद जताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही.
डीएम बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : मौके पर पहुंचे डीएम सत्येंद्र कुमार ने कहा कि इस तरह की घटना कचहरी में नहीं होनी चाहिए थी. दरोगा काम से कचहरी में आए थे. मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. कठोर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीणा ने कहा कि दरोगा मिथिलेश विभागीय काम से रिमांड लेने कचहरी आए थे. वकीलों ने उनके साथ मारपीट की है. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. बार के सभी पदाधिकारियों से बात की है, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और आश्वासन भी दिया है कि पुलिस स्तर से जो भी सख्त कार्रवाई आवश्यक होगी, वह सुनिश्चित की जाएगी. हमें बार का पूरा समर्थन मिला है. कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है.
जमीन विवाद से नहीं था दरोगा : बताया जा रहा है कि दो-तीन दिन पहले भेलूपुर में जमीन के प्रकरण को लेकर वकीलों और पुलिसकर्मियों में विवाद हुआ था. वकील दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे. मंगलवार को बड़ागांव थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश कचहरी पहुंचे तो वकीलों का गुस्सा भड़क गया. कहासुनी के बाद विवाद मारपीट में बदल गया. बताया जा रहा है कि भेलूपुर में हुए विवाद से दरोगा मिथिलेश का कोई मतलब नहीं था. बावजूद वकीलों ने केवल पुलिस होने के चलते मारपीट की.
