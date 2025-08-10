लखनऊ : यूपी में एक साल में 27 लाख से अधिक ई-चालान हुए. चालान की ये रकम करीब 1,411.20 करोड़ रुपए है. जबकि परिवहन विभाग मात्र 19% ही वसूली कर पाया है. आंकड़े बताते हैं कि लगभग 81% लोगों ने चालान नहीं जमा किया है. 790 करोड़ से भी ज्यादा चालान का भुगतान बकाया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग वाहन स्वामी को सीधे नोटिस भेज रहा है.

यह नोटिस विभाग के ब्लू टिक वेरिफाइड व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरीए भेजी जा रही है, जिससे किसी भी वाहन स्वामी को यह संदेह न रहे कि कहीं कोई फ्रॉड मैसेज तो नहीं आया है. परिवहन आयुक्त ने 10 अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी है और नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है.

81.8% चालान नहीं जमा हुए : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 27,01,786 ई‑चालान जारी हुए, जिनकी राशि 1,411.20 करोड़ रुपए है. इनमें से 22,11,244 चालान लंबित (81.8%) हैं, जिनकी बकाया राशि 790.45 करोड़ (56.0%) है. लंबित पोर्टफोलियो में चार‑पहिया चालान 53.9% और राशि 69.9% (552.66 करोड़ रुपए, औसत 4,641 प्रति चालान) है.

दो‑पहिया चालान 43.2% और राशि 24.1% (190.50 करोड़ रुपए, औसत 1,995 रुपए प्रति चालान) और तीन‑पहिया चालान 3.0% और राशि 6.0% (47.28 करोड़ रुपए, औसत 7,237 रुपए प्रति चालान) है. मल्टी‑ऑफेंडर वाहन 2,79,296 हैं, जिन पर 8,71,353 लंबित चालान (39.4%) और 338.76 करोड़ (42.9%) रुपए बकाया है. इसी प्रकार एक से अधिक चालानों से जुड़े मोबाइल नंबर 2,21,538 हैं. इन पर 10,66,151 चालान (48.2%) और 432.94 करोड़ (54.8%) रुपए लंबित हैं.

नंबर सही न होना परेशानी का सबब : 8,06,970 लंबित चालानों (36.5%) में मोबाइल नंबर गलत दर्ज है. बकाया राशि 270.60 करोड़ रुपए (34.2%) है. इनमें NULL प्रविष्टियां 3,84,301 (128.25 करोड़ रुपए) और 10 अंकों से कम वाले नंबर 4,21,029 (141.90 करोड़ रुपए) प्रमुख हैं. इसके चलते 1,404,274 लंबित चालान (63.5%) और 519.85 करोड़ रुपए (65.8%) ही सही मोबाइल नंबरों पर दर्ज है.

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ब्लू‑टिक वेरिफाइड व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से नागरिकों को सीधे मोबाइल पर ई‑चालान नोटिस भेजने की व्यवस्था की है, इससे भुगतान प्रक्रिया आसान, तेज और सुरक्षित है. विभाग ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के हुए ई चालान नोटिस भी 10 अगस्त से चैटबॉट के जरिए भेजने शुरू कर दिए हैं.

वसूली में 20% की कमी : उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ई‑चालान पोर्टल पर चालान उपलब्ध होने के बावजूद, सामान्य प्रक्रिया में वसूली दर 20% से भी कम पाई गई. कई गाड़ी मालिकों को तो पता ही नहीं रहता है कि उनकी गाड़ी का चालान कटा है, उन्हें भुगतान करने में परेशानी होती है. ऐसे में विभाग वेरिफाइड (Blue Tick) व्हाट्सऐप चैटबॉट से चालान की जानकारी और आधिकारिक लिंक भेज रहा. लिंक भेजने का उद्देश्य यह है कि ग्राहक के साथ किसी तरह की ठगी न हो.

विभाग QR कोड/UPI/खाते के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करेगा. सिर्फ सरकारी पोर्टल पर भुगतान मान्य होगा. जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक जारी चालानों की पहचान एवं श्रेणीकरण डेटा एनालिटिक्स से किया गया है. जिन्होंने मोबाइल नंबर गलत दिए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

सावधानी के साथ ऐसे कर सकते हैं भुगतान. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले चरण में भेजेंगे 14,04,274 नोटिस : ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि 10 अगस्त से आधिकारिक व्हाट्सऐप चैटबॉट नोटिस चरणबद्ध भेजे जा रहे हैं. पहले चरण में कुल 14,04,274 नोटिस भेजे जाएंगे. पहला चरण पूरा होने के बाद 2022-2023 के लंबित ई‑चालानों की सूचनाएं भी इसी सत्यापित चैटबॉट से भेजी जाएंगी. उनका कहना है कि उपलब्ध अभिलेखीय जानकारी के अनुसार किसी परिवहन विभाग की तरफ से इस पैमाने पर व्हाट्सऐप चैटबॉट से ई‑चालान नोटिस भेजने का यह देश में पहला प्रयास है.

यह भी पढ़ें: मथुरा में साध्वी प्राची ने कहा- पांच बॉयफ्रेंड रखना हिंदू संस्कृति नहीं है, अश्लील वीडियो बनाना शोभा नहीं देता