पांच इंच जमीन के लिए 50 साल के शख्स की पीट पीटकर हत्या, खूंटा गाड़ने को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद - murder for five inches of land

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 4 minutes ago

खूंटा गाड़ने के विवाद में हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: यूपी के उन्नाव जिले में मात्र 5 इंच जमीन के लिए शुरु हुआ विवाद हिंसक हो गया जिसमें एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई. वहीं दो अन्य घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि खूंटा गाड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें पड़ोसियों ने रामकुमार को लाठी डंडों से पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया. बचाव में पहुंची रामकुमार की पत्नी और बेटा भी घायल हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रामकुमार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने रामकुमार को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरा मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के कटियामऊ गांव का है. जहां खूंटा गाड़ने और जानवर बांधने को लेकर रामकुमार और उसके पड़ोसियों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसियों ने रामकुमार को जमकर लाठी डंडों से पीट दिया. जिसमें उसकी मौत हो गई, वहीं पत्नी, बेटा का इलाज जारी है. वहीं मारपीट करने वालों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है.