टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जापान दौरे के दौरान वहां की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली. टोक्यो में रह रहे जापानी नागरिकों और भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया. इस दौरान जापानी महिलाएं राजस्थानी पोशाक पहनकर लोकगीत गाती नजर आईं. उन्होंने 'पधारो म्हारे देश' की धुन पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया. जापान में प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थानी लोकगीत और भजन से किया गया स्वागत इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति की गूंज सीमाओं के पार भी सुनाई देती है. 'पधारो म्हारे देश' की आवाज ने टोक्यो को राजस्थान की धड़कन से जोड़ दिया और यह दृश्य भारत-जापान की गहरी मित्रता का प्रतीक बन गया.

लोकगीत और भजन से किया स्वागत: जापानी कलाकार, जिन्होंने खुद को राजस्थानी मधु के नाम से परिचित कराया, ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी में स्वागत किया. प्रधानमंत्री ने जब उनसे पूछा कि क्या वे गा सकती हैं, तो उन्होंने एक राजस्थानी लोकगीत प्रस्तुत किया. भक्ति रस से डूबे इस गीत 'म्हारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जाऊं रे' ने राजस्थानी परंपरा में मेहमान की भगवान से तुलना को जीवंत किया, जिस तरह राजस्थान में अतिथि के घर आने पर उन्हें देव तुल्य मानकर स्वागत सत्कार किया जाता है, उसी भावना को इस गीत में जापान की भूमि पर स्थानीय कलाकारों ने प्रकट किया.

इसे भी पढ़ें- 15वें शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, बोले- विश्व ने हमारी नीतियों की सराहना की

उनकी इस प्रस्तुति ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ताली बजाकर स्वागत करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया. कलाकार ने बताया कि वे 2020 से हिंदी सीख रही हैं और भारत की संस्कृति से गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं. प्रधानमंत्री के समक्ष इस प्रस्तुति के दौरान सभी जापानी लोक कलाकार पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में मौजूद थे. भारतीय न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए इन लोक कलाकारों ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत-जापान रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा.

मंत्रोच्चारण और सांस्कृतिक प्रस्तुति: इस अवसर पर जापानी समुदाय ने न केवल राजस्थानी लोकगीत गाए, बल्कि मंत्रोच्चारण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी माहौल को भारतीय रंग में रंग दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस उत्साह और अपनत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और आज की यह झलक इस मित्रता को और गहरा करती है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान की राजकीय यात्रा पर हैं, जहां वे G7 से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा ले रहे हैं. उनके एजेंडे में तकनीक, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना प्रमुख है. टोक्यो में भारतीय समुदाय से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत की परंपराओं और संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से देख रही है. खास तौर पर रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी दोनों देशों के संबंधों की मजबूत कड़ी बन सकता है.

इसे भी पढ़ें- शंघाई सहयोग संगठन का इतिहास और उद्देश्य, SCO में भारत की भागीदारी क्यों अहम, जानें