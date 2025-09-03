ETV Bharat / state

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक: प्रोबेशनर एसआई अशोक सिंह गिरफ्तार, 8 लाख में खरीदा था पेपर - SI RECRUITMENT 2021

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने प्रोबेशनर एसआई अशोक सिंह को गिरफ्तार किया. उसने 8 लाख में लीक पेपर खरीदा था.

प्रोबेशनर एसआई अशोक सिंह गिरफ्तार
प्रोबेशनर एसआई अशोक सिंह गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 3, 2025

जयपुर: सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने पेपर लीक माफिया विनोद रेवाड़ से एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर हासिल किया था. यही पेपर पढ़कर उसने लिखित परीक्षा पास की और भर्ती में 396वीं रैंक हासिल की. एसओजी पहले ही विनोद रेवाड़ को गिरफ्तार कर चुकी है. अब अशोक सिंह को गिरफ्तार कर पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है.

अजमेर पुलिस लाइन में तैनात था आरोपी: एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना और पड़ताल में सामने आई जानकारी के आधार पर अशोक सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया. अशोक सिंह नागौर जिले में खींवसर के हनुमाननगर का रहने वाला है और फिलहाल अजमेर पुलिस लाइन में प्रोबेशनर एसआई के रूप में तैनात था.

इसे भी पढ़ें- डमी अभ्यर्थी के केस से एसओजी को मिला बड़ा सुराग, ऐसे खुली एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल

वाट्सएप पर हासिल किया साल्वड पेपर: पड़ताल में खुलासा हुआ कि अशोक सिंह ने पेपर लीक माफिया विनोद रेवाड़ से एसआई भर्ती का पेपर 8 लाख रुपए में खरीदा था. उसने वाट्सएप पर साल्वड पेपर हासिल किया और दोनों पारियों की लिखित परीक्षा लीक पेपर पढ़कर दी थी. परीक्षा में उसे कुल 310.39 अंक मिले और वह 396वीं रैंक पर चयनित हुआ.

अब तक 124 गिरफ्तार: जांच में सामने आई जानकारी के आधार पर अशोक सिंह को आज कोर्ट में पेश कर पांच दिन की रिमांड पर भेजा गया. अधिकारियों का कहना है कि उससे पूछताछ में और अहम राज सामने आने की संभावना है. एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में अब तक कुल 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 55 प्रशिक्षु एसआई शामिल हैं.

