जोधपुर में आरएसएस की बैठक: महिला सहभागिता, कृषि और सामाजिक अभियानों पर हुआ मंथन

जोधपुर: सूर्यनगरी में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दूसरे दिन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई. इस दौरान महिला संगठनों ने समाज जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में अपने विचार रखे और बताया कि विविध गतिविधियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है. बैठक में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने जानकारी दी कि संघ शताब्दी वर्ष विजयादशमी 2025 से विजयादशमी 2026 तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से विमर्श किया गया. वहीं, जोधपुर पहुंचे जेपी नड्डा वापस दिल्ली लौट गए.

सक्षम का अनूठा नेत्र कुंभ: बैठक में सक्षम संगठन की ओर से रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ की जानकारी भी साझा की गई. यह आयोजन 01 अगस्त से 02 सितंबर तक 33 दिनों तक चला, जिसमें 1,00,797 लोगों की नेत्र जांच की गई. इनमें से 85,337 लाभार्थियों को चश्मा वितरित किया गया और 6,234 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिनका शीघ्र ही उपचार किया जाएगा. इस अनूठे प्रयोग को सीमा क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया और इसमें स्थानीय लोगों के साथ देशभर से आए बाबा रामदेव भक्तों ने भी उत्साह से भाग लिया.

