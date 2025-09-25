शराब सेल्समैन हत्या कांड: NSG कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश गुजरात से गिरफ्तार
बाड़मेर में शराब सेल्समैन खेताराम की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गुजरात के हिम्मतनगर से गिरफ्तार कर लिया है.
Published : September 25, 2025 at 6:46 PM IST
बाड़मेर: जिले में शराब सेल्समैन खेताराम की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है. पुलिस ने वारदात में शामिल पूर्व एनएसजी कमांडो चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को गुजरात के हिम्मतनगर से गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले ही आरोपी मांगीलाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी. अब तक तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.
वारदात का पूरा घटनाक्रम: बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी दी कि 17 सितंबर को सरहद सरणू में शराब सेल्समैन खेताराम, उसके साथी हरलाल उर्फ हरखाराम और वीरेंद्र पर चंपाराम, ओमप्रकाश और मांगीलाल जाट ने धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में खेताराम की मौत हो गई, जबकि हरखाराम गंभीर रूप से घायल हो गया.
पुलिस की रणनीति और गिरफ्तारी: एसपी ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी जसाराम बोस के सुपरविजन और गुड़ामालानी डीएसपी सुखाराम विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया. टीमों ने लगातार कड़ी मेहनत कर मुख्य आरोपी चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को हिम्मतनगर, गुजरात के थुचाल गांव से गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान गुजरात पुलिस का भी विशेष सहयोग रहा.
दिल्ली भागने की फिराक में थे आरोपी: एसपी ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जोधपुर से होते हुए दिल्ली भागने की फिराक में थे. पुलिस के दबाव के चलते वे ठिकाने बदलते हुए पाली, पालनपुर, डीसा और अंत में हिम्मतनगर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने लगातार पीछा कर आखिरकार दोनों को दबोच लिया.
पुलिस रिमांड पर आरोपी: गुरुवार को दोनों आरोपियों को बाड़मेर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पीसी रिमांड पर लिया गया. पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है ताकि वारदात में शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.
एनएसजी कमांडो का अनुशासनहीन आचरण: एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि चंपाराम पहले एनएसजी कमांडो था, लेकिन अनुशासनहीन आचरण के चलते 31 जुलाई को उसे मूल पोस्ट के लिए रिलीव कर दिया गया था. वर्तमान में वह बीएसएफ त्रिपुरा 81 बटालियन में तैनात है.
