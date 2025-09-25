ETV Bharat / state

शराब सेल्समैन हत्या कांड: NSG कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश गुजरात से गिरफ्तार

बाड़मेर: जिले में शराब सेल्समैन खेताराम की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है. पुलिस ने वारदात में शामिल पूर्व एनएसजी कमांडो चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को गुजरात के हिम्मतनगर से गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले ही आरोपी मांगीलाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी. अब तक तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

वारदात का पूरा घटनाक्रम: बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी दी कि 17 सितंबर को सरहद सरणू में शराब सेल्समैन खेताराम, उसके साथी हरलाल उर्फ हरखाराम और वीरेंद्र पर चंपाराम, ओमप्रकाश और मांगीलाल जाट ने धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में खेताराम की मौत हो गई, जबकि हरखाराम गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस की रणनीति और गिरफ्तारी: एसपी ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी जसाराम बोस के सुपरविजन और गुड़ामालानी डीएसपी सुखाराम विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया. टीमों ने लगातार कड़ी मेहनत कर मुख्य आरोपी चंपाराम और उसके साथी ओमप्रकाश को हिम्मतनगर, गुजरात के थुचाल गांव से गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान गुजरात पुलिस का भी विशेष सहयोग रहा.