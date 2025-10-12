ETV Bharat / state

बारां: जमीन विवाद में मां-बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को जंगल से गिरफ्तार किया

बारां में जमीन विवाद के चलते मां-बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चार मुख्य आरोपियों को जंगल से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: बीते दिनों अटरू रोड पर हुए मां-बेटे की हत्या मामले में रविवार को कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह घटना तब हुई थी जब दोनों न्यायालय में गवाही देने जा रहे थे और रास्ते में उन्हें रोंग साइड कार ने कुचल दिया था.

घटना का विवरण: जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासू ने बताया कि 18 सितम्बर को कोटड़ी पाठेडा निवासी संजय मीणा और उसकी मां रुकमणी बाई बारां अदालत में पेशी पर आ रहे थे. भुलभुलैया चौराहे के आगे एक ढाबे के पास एनएच-27 पर सामने से आई कार ने दोनों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें- जमीन विवाद में अधिवक्ता की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

पहले चार आरोपी जेल भेजे जा चुके: पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जांच में पुलिस ने पहले पुरुषोतम मीणा, चन्द्रमोहन मीणा, चन्द्रप्रकाश मीणा और शिशुपाल मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

चार फरार आरोपी जंगल से दबोचे गए: बाकी आरोपी विनोद उर्फ मोनू मीणा, देशराज बैरवा, कमल उर्फ गोलू बैरवा और नीरज लश्करी घटना के बाद से फरार चल रहे थे. पुलिस को सूचना मिली कि ये चारों आरोपी किशनगंज क्षेत्र के रामगढ़ के पास जंगलों में छिपे हुए हैं. इस पर योगेश चौहान, थानाधिकारी कोतवाली बारां और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रविवार को चारों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच जारी: पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की साजिश और बाकी शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके. जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- Bhilwara Crime : जमीन विवाद में छोटे भाई ने ली बड़े भाई की जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

कार से कुचलकर कर हत्याBARAN MURDER CASELAND DISPUTEजमीन विवाद में मां बेटे की हत्याBARAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SBI की ‘Empower Her’ पहल, बैंक का लक्ष्य, 5 साल में महिला कर्मचारियों की संख्या 30% तक बढ़ाना

'एक हद तक सच स्वीकार किया', ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदंबरम के बयान पर SGPC की प्रतिक्रिया

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.