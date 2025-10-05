ETV Bharat / state

अलवर पॉक्सो कोर्ट ने फिर खोला नाबालिग से दुष्कर्म मामला, तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ वारंट जारी

तीन पुलिसकर्मियों पर वारंट जारी: विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार और एडवोकेट राजेश गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मामले में तत्कालीन राजगढ़ डीएसपी और जांच अधिकारी ने आरोपियों का पक्ष लेते हुए एफआर लगाई थी. आरोप है कि रैणी थाने में कार्यरत कांस्टेबल अविनाश मीणा, मानसिंह और राजू उर्फ राजवेंद्र ने नाबालिग के साथ अलग-अलग स्थानों पर दुष्कर्म किया.

अलवर: जिले के रैणी थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई नाबालिग बालिका से बलात्कार और प्रताड़ना के मामले में बड़ा मोड़ आया है. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या एक ने पुलिस की ओर से लगाई गई एफआर (Final Report) को खारिज कर मामला फिर से खोलने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह कार्रवाई पीड़िता की मां द्वारा दायर किए गए प्रोटेस्ट आवेदन पर की है.

पीड़िता की मां ने जताई थी आपत्ति: विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया पीड़िता की मां ने 3 फरवरी 2024 को पॉक्सो कोर्ट नंबर एक में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी. उसमें बताया गया कि जांच के दौरान पुलिस अधिकारी ने न तो आरोपियों के मोबाइल जब्त किए, न लोकेशन ट्रेस की और न ही कॉल डिटेल जांची. विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अदालत नंबर एक जगेंद्र अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को पुन: जांच के निर्देश दिए थे. इसमें छात्रा के किरायानामे की जब्ती, आरोपियों की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और इंस्टाग्राम चैट की जांच करने के आदेश शामिल थे.

कॉल डिटेल और लोकेशन से आरोप पुख्ता: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई पुन: जांच में पीड़िता की मां के आरोप सही पाए गए. तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के आसपास पाई गई. इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने कांस्टेबल अविनाश मीणा, राजू उर्फ राजवेंद्र और मानसिंह को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी कांस्टेबल मानसिंह फिलहाल मालाखेड़ा पुलिस थाने में तैनात है, जबकि अविनाश मीणा और राजू उर्फ राजवेंद्र राजगढ़ थाने में पदस्थापित हैं. कोर्ट के आदेश के बाद तीनों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.