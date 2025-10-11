ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी सफलता, पाकिस्तान से आई 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन जब्त

October 11, 2025 at 7:06 PM IST

श्रीगंगानगर: जिले के केसरीसिंहपुर क्षेत्र में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जिससे पूरे सीमावर्ती इलाके में हड़कंप मच गया है. एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि यह कार्रवाई एएनटीएफ और एटीएस राजस्थान, जयपुर के मार्गदर्शन में की गई. केसरीसिंहपुर थानाधिकारी बलवंत राम के नेतृत्व में पुलिस टीम शाम के समय गश्त कर रही थी. इसी दौरान घणजातिया रेलवे फाटक से मिर्जेवाला रोड पर दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में उनके पास से 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इसे भी पढ़ें- श्रीगंगानगर: बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2.7 किलो हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार