श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी सफलता, पाकिस्तान से आई 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन जब्त

श्रीगंगानगर के केसरीसिंहपुर में एएनटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान से आई हेरोइन बरामद कर दो तस्कर गिरफ्तार किए.

हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat Sri Ganganagar)
Published : October 11, 2025 at 7:06 PM IST

श्रीगंगानगर: जिले के केसरीसिंहपुर क्षेत्र में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जिससे पूरे सीमावर्ती इलाके में हड़कंप मच गया है.

एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि यह कार्रवाई एएनटीएफ और एटीएस राजस्थान, जयपुर के मार्गदर्शन में की गई. केसरीसिंहपुर थानाधिकारी बलवंत राम के नेतृत्व में पुलिस टीम शाम के समय गश्त कर रही थी. इसी दौरान घणजातिया रेलवे फाटक से मिर्जेवाला रोड पर दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में उनके पास से 1 किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

पाकिस्तान लिंक की जांच जारी: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करनजोत सिंह (19) पुत्र श्रवण सिंह और प्रभदीप सिंह (19) पुत्र हरपाल सिंह, दोनों निवासी खडुरसाहिब, जिला तरनतारण (पंजाब) के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने यह हेरोइन केसरीसिंहपुर बस अड्डे के पास दो अज्ञात व्यक्तियों से ली थी, जिसे वे अपने पंजाब स्थित मुखिया को सौंपने वाले थे.

पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान श्रीकरणपुर थानाधिकारी रामप्रताप को सौंपा है. फिलहाल पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और पाकिस्तान से जुड़ी सप्लाई चेन की गहराई से जांच में जुटी है.

