सोनीपत में मामूली कहासुनी में भाई ने किया बहन का कत्ल, वारदात के बाद हुआ फरार - BROTHER KILLED HIS SISTER

भाई ने किया बहन का कत्ल ( Etv Bharat )

Published : May 7, 2025 at 5:55 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:09 PM IST

सोनीपत: जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. आये दिन लूटपाट और हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं. ताजा मामला बड़वासनी गांव का है, जहां मामूली कहासुनी के चलते एक युवक ने अपनी ही बहन को गोली मार दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. बहन की मौके पर ही हुई मौत : जानकारी के अनुसार, गांव बड़वासनी में मंगलवार सुबह कहासुनी के बाद परमजीत नामक युवक ने अपनी बहन प्रीति को गोली मार दी. गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही एसीपी जीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सोनीपत में भाई ने किया बहन का कत्ल (Etv Bharat)

