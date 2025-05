ETV Bharat / state

सहारनपुर में प्रेमी-प्रेमिका ने 40 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से लगाई छलांग, लड़की की मौत, पुलिस कर रही थी पीछा, जानिए लड़के ने क्या बताया - SAHARANPUR NEWS

युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 10:44 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 10:59 PM IST 2 Min Read

सहारनपुर : देवबंद कस्बा में प्रेमी-प्रेमिका ने 40 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से छलांग लगा दी. किशोरी की मौत हो गई, जबकि युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि 8 दिन पहले युवक युवती को लेकर घर से भागा था. युवक के खिलाफ देवबंद थाने में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. अस्पताल में युवक ने बताया कि वह रुड़की, हरिद्वार समेत कई जगहों पर अपनी प्रेमिका के साथ छिप कर रह रहा था. पुलिस उनका पीछा कर रही थी. पुलिस से बचने के लिए दोनों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी. ईको कार से मुजफ्फरनगर जा रहे थे. (Video Credit; ETV Bharat) कार का अगला टायर फटा : मंगलवार शाम को ईको कार से युवक किशोरी को लेकर सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जा रहा था. फ्लाईओवर पर पिलर नंबर-71 पर पहुंचे तो उनकी कार का अगला टायर फट गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दोनों गाड़ी से बाहर निकले और 40 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे कूद गए. जिससे दोनों गंभीर रूप घायल हो गए.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को जिला अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही किशोरी की मौत हो गई. जबकि युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 8 दिन पहले हुए थे फरार : जांच में पता चला कि युवक हर्षित लखनौती गांव का रहने वाला है, जबकि युवती देवबंद क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं. युवती के परिजनों ने 12 मई को युवक के खिलाफ देवबंद थाने में बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. तब से दोनों हरिद्वार और रुड़की में छिपे हुए थे. अस्पताल में भर्ती हर्षित ने बताया कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. पुलिस के डर से दोनों फ्लाईओवर से नीचे कूद गए. बताया जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग में उनकी कार का टायर फट गया, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है. एएसपी सिद्दार्थ वर्मा ने बताया कि युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था. फ्लाईओवर पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दोनों नीचे कूद गए, जिसमें युवती की मौत हो गई. फिलहाल हर बिंदु पर जांच चल रही है. युवती के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

May 20, 2025