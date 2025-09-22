शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: एक साथ 4527 प्राचार्य के तबादले
बीकानेर से सोमवार रात शिक्षा विभाग ने 4527 प्राचार्यों के तबादले किए. 508 पेज की तबादला सूची जारी हुई.
Published : September 22, 2025 at 11:40 PM IST
बीकानेर: प्रदेश के शिक्षा विभाग में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. विभाग ने एक ही आदेश में 4527 प्राचार्यों और समकक्ष स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए. यह सूची अवकाश के दिन देर रात को अंतिम रूप देते हुए जारी की गई. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को नए स्थान पर शीघ्र जॉइनिंग देने के निर्देश दिए.
508 पेज की तबादला सूची: इस बार तबादला सूची का आकार भी खासा बड़ा रहा. 508 पेज की इस सूची में अपना नाम खोजने के लिए संबंधित अधिकारियों को काफी समय लग रहा है. आमतौर पर शिक्षा विभाग में तबादला सूचियां टुकड़ों में जारी की जाती हैं, लेकिन इस बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आदेश जारी होना अपने आप में अलग रहा.
प्रतिबंध के बावजूद स्वीकृति: प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष स्वीकृति ली गई. बताया गया कि केवल प्राचार्य और समकक्ष स्तर के अधिकारियों के तबादलों की अनुमति मिली है. शिक्षा विभाग ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की भी स्वीकृति मांगी थी, लेकिन फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई.
शिक्षक संगठनों में चर्चा: सोमवार रात लगभग 9 बजे सूची जारी होते ही शिक्षक संगठनों में इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई स्थानों पर एक अधिकारी को हटाकर दूसरे को पोस्टिंग दी गई, जिससे विभाग के भीतर भी हलचल तेज हो गई है.