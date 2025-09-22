ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: एक साथ 4527 प्राचार्य के तबादले

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ( ETV Bharat Biakner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 22, 2025 at 11:40 PM IST 2 Min Read

बीकानेर: प्रदेश के शिक्षा विभाग में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. विभाग ने एक ही आदेश में 4527 प्राचार्यों और समकक्ष स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए. यह सूची अवकाश के दिन देर रात को अंतिम रूप देते हुए जारी की गई. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को नए स्थान पर शीघ्र जॉइनिंग देने के निर्देश दिए. 508 पेज की तबादला सूची: इस बार तबादला सूची का आकार भी खासा बड़ा रहा. 508 पेज की इस सूची में अपना नाम खोजने के लिए संबंधित अधिकारियों को काफी समय लग रहा है. आमतौर पर शिक्षा विभाग में तबादला सूचियां टुकड़ों में जारी की जाती हैं, लेकिन इस बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आदेश जारी होना अपने आप में अलग रहा. इसे भी पढ़ें- आरएएस की एक और ट्रांसफर लिस्ट: अब 22 एसडीएम समेत 41 अधिकारी बदले