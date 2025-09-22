ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: एक साथ 4527 प्राचार्य के तबादले

बीकानेर से सोमवार रात शिक्षा विभाग ने 4527 प्राचार्यों के तबादले किए. 508 पेज की तबादला सूची जारी हुई.

PRINCIPAL TRANSFER
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय (ETV Bharat Biakner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: प्रदेश के शिक्षा विभाग में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. विभाग ने एक ही आदेश में 4527 प्राचार्यों और समकक्ष स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए. यह सूची अवकाश के दिन देर रात को अंतिम रूप देते हुए जारी की गई. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को नए स्थान पर शीघ्र जॉइनिंग देने के निर्देश दिए.

508 पेज की तबादला सूची: इस बार तबादला सूची का आकार भी खासा बड़ा रहा. 508 पेज की इस सूची में अपना नाम खोजने के लिए संबंधित अधिकारियों को काफी समय लग रहा है. आमतौर पर शिक्षा विभाग में तबादला सूचियां टुकड़ों में जारी की जाती हैं, लेकिन इस बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आदेश जारी होना अपने आप में अलग रहा.

इसे भी पढ़ें- आरएएस की एक और ट्रांसफर लिस्ट: अब 22 एसडीएम समेत 41 अधिकारी बदले

प्रतिबंध के बावजूद स्वीकृति: प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष स्वीकृति ली गई. बताया गया कि केवल प्राचार्य और समकक्ष स्तर के अधिकारियों के तबादलों की अनुमति मिली है. शिक्षा विभाग ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की भी स्वीकृति मांगी थी, लेकिन फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई.

शिक्षक संगठनों में चर्चा: सोमवार रात लगभग 9 बजे सूची जारी होते ही शिक्षक संगठनों में इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई स्थानों पर एक अधिकारी को हटाकर दूसरे को पोस्टिंग दी गई, जिससे विभाग के भीतर भी हलचल तेज हो गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

प्राचार्य तबादला सूचीEDUCATION DEPARTMENT TRANSFERSशिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल4527 प्राचार्य के तबादलेPRINCIPAL TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

OpenAI ला रहा ChatGPT वाला स्मार्ट डिवाइस, 2027 में लॉन्च की उम्मीद: रिपोर्ट

जानें क्या है रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, जो सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बनाती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.