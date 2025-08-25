ETV Bharat / state

राजस्थान में इस बार पर्यूषण और अनंत चतुर्दशी पर चिकन-मटन की बिक्री पर रोक, अंडों पर भी पांबदी - NON VEG BAN

राजस्थान में पर्यूषण और अनंत चतुर्दशी पर मांस-मछली के साथ अंडों की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हुआ.

Published : August 25, 2025 at 6:47 PM IST

जयपुर: राजस्थान में इस बार पर्यूषण और अनंत चतुर्दशी पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब तक इन धार्मिक पर्वों पर सिर्फ बूचड़खाने और मांस-मछली की दुकानें बंद रहती थीं, लेकिन इस बार पहली बार अंडों की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जेपी चंद्रशेखर ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 28 अगस्त (गुरुवार) को पर्यूषण पर्व एवं संवत्सरी और 6 सितंबर (शनिवार) को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रदेशभर में नॉनवेज दुकानों, बूचड़खानों और अंडे बेचने वाली दुकानों को बंद रखा जाएगा.

धार्मिक संगठनों की मांग पर निर्णय: जेपी चंद्रशेखर ने बताया कि धार्मिक संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि इन पर्वों पर अहिंसा के सिद्धांत का पालन हो. इसी मांग को देखते हुए सरकार ने इस बार परंपरा में बदलाव कर अंडों की बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि ये आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा और सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका प्रमुख इसे धरातल पर उतारेंगे.

जैन धर्म का दृष्टिकोण: जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है. मान्यता है कि हर जीव चाहे छोटा कीड़ा हो, सूक्ष्म जलचर हो या फिर कोई पशु-पक्षी, सभी आत्मा से युक्त हैं. मांस या मछली खाना यानी किसी जीव की हत्या करना और ये अहिंसा का उल्लंघन है. इसी तरह अंडों में भी जीवन की संभावना मानी जाती है. जैन धर्म का मत है कि भले ही कुछ अंडे अप्रजनित हों, लेकिन उनमें भी जीवन की संभावना रहती है और यही कारण है कि अंडा खाना भी हिंसा के बराबर माना जाता है.

पहली बार अंडे भी 'ऑफ द मेन्यू': अब तक परंपरा में केवल मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार पहली बार अंडों की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई गई है. धार्मिक संगठनों की मांग और अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत को आधार मानकर लिया गया ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू होगा.

