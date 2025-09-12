'राघोपुर का विधायक सड़कों पर नाच-गाना कर रहा..', तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष
तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि राघोपुर का विधायक फेल है. सड़कों पर नाच-गाना कर रहा है.
Published : September 12, 2025 at 11:44 AM IST
पटना: परिवार और राजद से निष्कासित होने पर तेज प्रताप यादव अपनी टीम बनाकर लगातार विधानसभा का दौड़ा कर रहे हैं. इसी बीच तेजस्वी यादव के विधानसभा में तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई पर ही कटाक्ष किया. कहा कि आपका विधायक नाच-गाना रहा है.
राहत सामग्री बांटने पहुंचे तेज प्रताप: दरअसल, 11 सितंबर को तेज प्रताप यादव वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान किसी ने कहा कि कंबल बांटिये, इसपर तेज प्रताप ने कहा कि आप शांत रहिए, कैसे बांटना है, हम बांट रहे हैं.
'विधायक ना रहा, गा रहा': इसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि "सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन हम कर रहे हैं. आपकी सरकार फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है." बता दें कि तेज प्रताप यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर इसे शेयर करते हुए अपनी बात रख रहे हैं.
"तंज कहे या आगाह"— Neeraj Ranjan (@NeerajRanjan84) September 12, 2025
तेज प्रताप यादव खुद बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर मदद कर रहे हैं। वे साफ़ कह रहे हैं कि राज्य सरकार और स्थानीय विधायक व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ही लोगों की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। जनता बाढ़ से तकलीफ़ में है और नेता नाच-गाना करने में व्यस्त हैं।… pic.twitter.com/SC4UQyfYWy
सरकार पर भी निशाना: तेज प्रताप यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर राघोपुर का दौरा करने की जानकारी दे रहे हैं. तेज प्रताप अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वैशाली के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक की पंचायत पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है. इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है.
राहत सामग्री और मेडिकल सहायता पहुंचायी: उन्होंने कहा कि 'जब राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाया तब मुझसे रूका नहीं गया. हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया.
एनडीए सरकार को उखाड़ फेकेंगे: तेज प्रताप ने कहा कि सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं. राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है. ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है. तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका सकता है.
आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई… pic.twitter.com/aMEyrRh4lx— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 9, 2025
क्या है मामला?: आपकों बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें नेता कुछ युवाओं के साथ पटना के मरीन ड्राइव पर डांस करते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव ने भी खुद अपने सोशल माीडिया हैंडल X पर इसका वीडियो शेयर किया था.
मरीन ड्राइव पर डांस: तेजस्वी यादव ने लिखा था कि 16 दिनों तक गर्मी, बारिश और धूप में वोटर अधिकार यात्रा के बाद सिंगापुर से भांजे आए. उन्होंने कहा कि चलिए ड्राइव पर चलते हैं. रास्ते में कुछ युवा कलाकार मिले. वे लोग गाने पर रील्स बना रहे थे. आग्रह करने पर मैने भी थोड़ा डांस किया.
गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 2, 2025
रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए।
हम सब सहजता, सरलता और… pic.twitter.com/buNCqKnA3G
परिवार और पार्टी से निष्कासित हैं तेज प्रताप: बता दें कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव प्रक्ररण के बाद से पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित चल रहे हैं. इस दौरान वे अपनी टीम बनाकर बिहार चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने कई दलों से गठबंधन भी किया और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं. वर्तमान में महुआ विधानसभा से राजद विधायक मुकेश रोशन हैं.
