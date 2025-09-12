ETV Bharat / state

'राघोपुर का विधायक सड़कों पर नाच-गाना कर रहा..', तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष

तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि राघोपुर का विधायक फेल है. सड़कों पर नाच-गाना कर रहा है.

तेज प्रताप यादव
पटना: परिवार और राजद से निष्कासित होने पर तेज प्रताप यादव अपनी टीम बनाकर लगातार विधानसभा का दौड़ा कर रहे हैं. इसी बीच तेजस्वी यादव के विधानसभा में तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई पर ही कटाक्ष किया. कहा कि आपका विधायक नाच-गाना रहा है.

राहत सामग्री बांटने पहुंचे तेज प्रताप: दरअसल, 11 सितंबर को तेज प्रताप यादव वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान किसी ने कहा कि कंबल बांटिये, इसपर तेज प्रताप ने कहा कि आप शांत रहिए, कैसे बांटना है, हम बांट रहे हैं.

'विधायक ना रहा, गा रहा': इसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि "सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन हम कर रहे हैं. आपकी सरकार फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है." बता दें कि तेज प्रताप यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर इसे शेयर करते हुए अपनी बात रख रहे हैं.

सरकार पर भी निशाना: तेज प्रताप यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर राघोपुर का दौरा करने की जानकारी दे रहे हैं. तेज प्रताप अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वैशाली के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक की पंचायत पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है. इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है.

राहत सामग्री और मेडिकल सहायता पहुंचायी: उन्होंने कहा कि 'जब राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाया तब मुझसे रूका नहीं गया. हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया.

एनडीए सरकार को उखाड़ फेकेंगे: तेज प्रताप ने कहा कि सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं. राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है. ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है. तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका सकता है.

क्या है मामला?: आपकों बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें नेता कुछ युवाओं के साथ पटना के मरीन ड्राइव पर डांस करते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव ने भी खुद अपने सोशल माीडिया हैंडल X पर इसका वीडियो शेयर किया था.

मरीन ड्राइव पर डांस: तेजस्वी यादव ने लिखा था कि 16 दिनों तक गर्मी, बारिश और धूप में वोटर अधिकार यात्रा के बाद सिंगापुर से भांजे आए. उन्होंने कहा कि चलिए ड्राइव पर चलते हैं. रास्ते में कुछ युवा कलाकार मिले. वे लोग गाने पर रील्स बना रहे थे. आग्रह करने पर मैने भी थोड़ा डांस किया.

परिवार और पार्टी से निष्कासित हैं तेज प्रताप: बता दें कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव प्रक्ररण के बाद से पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित चल रहे हैं. इस दौरान वे अपनी टीम बनाकर बिहार चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने कई दलों से गठबंधन भी किया और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं. वर्तमान में महुआ विधानसभा से राजद विधायक मुकेश रोशन हैं.

