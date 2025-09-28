ETV Bharat / state

नूंह में 70 साल के बुजुर्गों में भी साक्षर होने की दिखी ललक, 6000 से अधिक उम्रदराज लोगों ने दी परीक्षा

जींद: भारत सरकार के महत्वाकांक्षी उल्लास (न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम) के तहत रविवार को फाउंडेशन साक्षरता और संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया. जिले के 301 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 6000 से अधिक शिक्षार्थी शामिल हुए. मूल्यांकन परीक्षा में 15 वर्ष से ऊपर के नव साक्षरों ने बड़े उत्साह और लगन के साथ हिस्सा लिया. उल्लास के तहत साक्षरता परीक्षाएं पूरे भारत में आयोजित की जाती है, जिनका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना है.

बुजुर्गों में साक्षर होने की दिखी खुशीः रविवार को आयोजित इस परीक्षा का मुख्य आकर्षण 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग रहे, उन्होंने सुबह-सुबह ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर साक्षर बनने की अपनी अटूट ललक दिखाई. बुजुर्ग प्रतिभागियों ने बताया कि जीवन की परिस्थितियों के कारण वे बचपन में पढ़ाई से वंचित रह गए थे, लेकिन सरकार की उल्लास जैसी योजनाओं ने अब उन्हें पढ़ने-लिखने का अनमोल अवसर प्रदान किया है. बुजुर्गों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वे न केवल हस्ताक्षर कर सकते हैं, बल्कि मोबाइल भी चला पाते हैं. यहां तक कि अखबार भी पढ़ लेते हैं. ये भागीदारी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. ज्ञान की ओर उठाया गया हर कदम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है.