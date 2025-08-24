मिर्जापुर : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए. चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने वाले बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा, 130वे संविधान संशोधन विधेयक से मैं सहमत नहीं हूं. जेपीसी में हिस्सा लेकर बिल पर चर्चा की जाएगी.

उन्होंने कहा, मैं न तो प्रधानमंत्री हूं, और न ही मुख्यमंत्री. मुझे इसे लेकर किसी तरह का डर नहीं है. ये सत्ता और सत्ता से दूर लोगों के ले लिए डेथ वारंट है. इसलिए हम इस संवैधानिक बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं.

उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में सपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है, लेकिन मैं जेपीसी में हिस्सा लूंगा और बिल पर चर्चा में शामिल होंगे.

सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामान्य नागरिक पुलिस को प्रमोशन मिलता है, मगर पीएससी जो सशस्त्र बल है, 1984 के बाद कोई प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं हुई. मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था. मेरे पत्र को संज्ञान में लिया गया है एक कमेटी बनाई गई है, जल्द ही उम्मीद है लाभ मिलेगा.

आगामी बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी फैसला लेगी. स्टेट टीम अच्छा काम कर रही है. कई सीटों पर मजबूत दावेदारी है. आजाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी बनेगी. 2020 में जो कमी रह गई थी उसे दूर करके आजाद समाज पार्टी के एमएलए जीतेंगे.

उन्होंने कहा कि जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए. मंडल कमीशन की सिफारिस जो रह गई है उसे पूरा करना चाहिए. एससी-एसटी ओबीसी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिले. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू होने एससी-एसटी, ओबीसी को फायदा मिलेगा.

