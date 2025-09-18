ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बहू के भाई को पीट-पीटकर मार डाला, मायके पक्ष का आरोप

फिरोजाबाद: जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. ससुरालवालों पर बहू के भाई की पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगा है. यह आरोप मायके पक्ष की ओर से लगाया गया है. बुधवार को आगरा में उपचार के दौरान भाई की मौत हो गई.

आगरा जनपद के पिनाहट थाना क्षेत्र के चचिया रोड निवासी सियाराम ने बेटी पूरन की शादी अलादीपुरा निवासी ओमकार से की थी. सियाराम के अनुसार शादी के बाद पति-पत्नी में विवाद हुआ था. हालांकि बाद में सुलह हो गई और पूरन ससुराल लौट आई. मंगलवार को वह अपने बेटे मुकेश के साथ बेटी को बुलाने ससुराल पहुंचे थे. इसी दौरान विदाई को लेकर विवाद बढ़ गया.



सियाराम का आरोप है कि पति ओमकार, ससुर कमल सिंह, सास मीरा देवी और अन्य परिजनों ने लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इसमें वह, बेटी पूरन व बेटा मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. जहां मुकेश को आगरा के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. बुधवार को मुकेश की मौत हो गई.