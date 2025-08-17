ललितपुर : थाना मड़ावरा से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने सांप के फन को हाथ से मसलकर मार दिया. सांप से वह इतना डर गया की चीखने-चिल्लाने लगा. सांप के मरने के बाद भी वह मुठ्ठी में दबाए रहा. चिल्लाने की आवाज सुन परिजन कमरे में पहुंचे और सांप को किसी तरह से अलग किया. इसके बाद युवक को अस्पताल ले गए.

फन को मुठ्ठी में दबाया : मामला तिसगना गांव का है. गोविंद (32) पुत्र छन्दू अहिरवार रविवार दोपहर गांव से बाहर खेतों के नजदीक बने अपने घर में बिस्तर उतार रहा था. तभी एक जहरीला सांप उसके हाथ में लिपट गया. गोविंद ने डर के मारे सांप के फन को अपनी मुठ्ठी में दबा लिया और जोर से मसल दिया.

रोता रहा, लेकिन सांप को नहीं छोड़ा : गोविंद को लगा की सांप ने उसे काट लिया. डर के कारण वह जोर से चीखने लगा. आवाज सुनकर उसकी मां और अन्य ग्रामीण कमरे में पहुंचे. देखा गोविंद जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी मुठ्ठी में सांप है. लोगों के काफी समझाने पर भी गोविंद ने सांप को नहीं छोड़ा और रोता रहा.

शरीर पर नहीं मिले सांप के काटने के निशान : लगभग आधे घंटे बाद जब सांप में कोई हरकत नहीं दिखी तब ग्रामीणों ने सांप को मुठ्ठी से निकाला. डरे हुए गोविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि गोविंद के शरीर पर सांप के काटने के कोई निशान नहीं हैं. मडावरा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अभिनाश सोनी ने बताया की युवक को सांप ने नहीं काटा और युवक की स्थिति सामान्य है. युवक के मन में शंका थी कि सांप ने उसे काट लिया है, लेकिन अब वह स्वस्थ है.

