ETV Bharat / state

ललितपुर में युवक ने सांप को हाथ से मसलकर मार डाला, आधे घंटे तक फन को मुठ्ठी में दबाए रखा, जानिए फिर क्या हुआ - LALITPUR NEWS

सांप से युवक इतना डर गया कि मुठ्ठी से सांप के फन को मसल दिया. मरने के बाद भी नहीं छोड़ा.

हाथ से मसलकर सांप को मार डाला.
हाथ से मसलकर सांप को मार डाला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 9:50 PM IST

2 Min Read

ललितपुर : थाना मड़ावरा से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने सांप के फन को हाथ से मसलकर मार दिया. सांप से वह इतना डर गया की चीखने-चिल्लाने लगा. सांप के मरने के बाद भी वह मुठ्ठी में दबाए रहा. चिल्लाने की आवाज सुन परिजन कमरे में पहुंचे और सांप को किसी तरह से अलग किया. इसके बाद युवक को अस्पताल ले गए.

फन को मुठ्ठी में दबाया : मामला तिसगना गांव का है. गोविंद (32) पुत्र छन्दू अहिरवार रविवार दोपहर गांव से बाहर खेतों के नजदीक बने अपने घर में बिस्तर उतार रहा था. तभी एक जहरीला सांप उसके हाथ में लिपट गया. गोविंद ने डर के मारे सांप के फन को अपनी मुठ्ठी में दबा लिया और जोर से मसल दिया.

रोता रहा, लेकिन सांप को नहीं छोड़ा : गोविंद को लगा की सांप ने उसे काट लिया. डर के कारण वह जोर से चीखने लगा. आवाज सुनकर उसकी मां और अन्य ग्रामीण कमरे में पहुंचे. देखा गोविंद जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी मुठ्ठी में सांप है. लोगों के काफी समझाने पर भी गोविंद ने सांप को नहीं छोड़ा और रोता रहा.

शरीर पर नहीं मिले सांप के काटने के निशान : लगभग आधे घंटे बाद जब सांप में कोई हरकत नहीं दिखी तब ग्रामीणों ने सांप को मुठ्ठी से निकाला. डरे हुए गोविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि गोविंद के शरीर पर सांप के काटने के कोई निशान नहीं हैं. मडावरा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अभिनाश सोनी ने बताया की युवक को सांप ने नहीं काटा और युवक की स्थिति सामान्य है. युवक के मन में शंका थी कि सांप ने उसे काट लिया है, लेकिन अब वह स्वस्थ है.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर के वांटेड की कानपुर में हत्या, STF ने चार को गिरफ्तार किया, 'अपनों' की प्लानिंग जान चौंक जाएंगे

ललितपुर : थाना मड़ावरा से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने सांप के फन को हाथ से मसलकर मार दिया. सांप से वह इतना डर गया की चीखने-चिल्लाने लगा. सांप के मरने के बाद भी वह मुठ्ठी में दबाए रहा. चिल्लाने की आवाज सुन परिजन कमरे में पहुंचे और सांप को किसी तरह से अलग किया. इसके बाद युवक को अस्पताल ले गए.

फन को मुठ्ठी में दबाया : मामला तिसगना गांव का है. गोविंद (32) पुत्र छन्दू अहिरवार रविवार दोपहर गांव से बाहर खेतों के नजदीक बने अपने घर में बिस्तर उतार रहा था. तभी एक जहरीला सांप उसके हाथ में लिपट गया. गोविंद ने डर के मारे सांप के फन को अपनी मुठ्ठी में दबा लिया और जोर से मसल दिया.

रोता रहा, लेकिन सांप को नहीं छोड़ा : गोविंद को लगा की सांप ने उसे काट लिया. डर के कारण वह जोर से चीखने लगा. आवाज सुनकर उसकी मां और अन्य ग्रामीण कमरे में पहुंचे. देखा गोविंद जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी मुठ्ठी में सांप है. लोगों के काफी समझाने पर भी गोविंद ने सांप को नहीं छोड़ा और रोता रहा.

शरीर पर नहीं मिले सांप के काटने के निशान : लगभग आधे घंटे बाद जब सांप में कोई हरकत नहीं दिखी तब ग्रामीणों ने सांप को मुठ्ठी से निकाला. डरे हुए गोविंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि गोविंद के शरीर पर सांप के काटने के कोई निशान नहीं हैं. मडावरा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अभिनाश सोनी ने बताया की युवक को सांप ने नहीं काटा और युवक की स्थिति सामान्य है. युवक के मन में शंका थी कि सांप ने उसे काट लिया है, लेकिन अब वह स्वस्थ है.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर के वांटेड की कानपुर में हत्या, STF ने चार को गिरफ्तार किया, 'अपनों' की प्लानिंग जान चौंक जाएंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

LALITPUR NEWSYOUNG MAN KILLED A SNAKECRUSH SNAKE WITH HANDललितपुर में युवक ने सांप को माराLALITPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

एक साल बाद वतन लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, पिता ने किया रिसीव, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.