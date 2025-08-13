कुरुक्षेत्र: पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में कुम्हार/प्रजापति समुदाय के परिवारों को 'पात्रता प्रमाण पत्र' राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की. उनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शरीक हुए. यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 22 जिलों में एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 95,889 परिवारों को भूमि पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए. योजना के तहत लगभग 1,675 गांवों में प्रजापति समाज को मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए.

दक्ष प्रजापति समारोह में सीएम ने लिया था संकल्प

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रमाण पत्र ग्राम शामलात भूमि नियमावली 1964 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं. यह न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देते हैं, बल्कि प्रजापति समाज के लोगों को अपने कार्य को निर्बाध रूप से संचालित करने की कानूनी शक्ति भी प्रदान करते हैं. इन प्रमाण पत्रों के माध्यम से प्रजापति समाज के लोगों को अपनी कला को नई दिशा देने का अवसर मिलेगा, उनके सपनों को नए पंख लगेंगे और अब उन्हें अपने उत्पाद निर्माण के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि गत 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को भूमि पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने का संकल्प लिया था, जिसे मात्र एक माह के भीतर पूरा किया गया है.

सीएम नायब सैनी तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए (ETV Bharat)

'कुछ राजनीतिक इच्छाओं के कारण देश का बंटवारा हुआ'

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय कुम्हार प्रजापत पात्रता प्रमाण पत्र वितरण समारोह में भाग लेने आए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो गुमराह होकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. उन्हें किसी अच्छे तांत्रिक से इलाज की जरूरत है. उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका की त्रासदी को पीएम नरेंद्र मोदी ने ही समझा है. उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक इच्छाओं के कारण देश का बंटवारा हुआ है. लाखों लोगों ने इस आजादी के दंश को भी झेला है.

सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर कसा तंज (ETV Bharat)

'राहुल गांधी का तांत्रिक से इलाज कराओ'

वहीं, कांग्रेस की ओर से बार-बार संसद नहीं चलने देने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बौखलाहट में है. कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है. मोदी जी ने उनका भ्रष्टाचार बंद किया है. गरीबों के लिए निकाली गई योजनाएं कांग्रेस को रास नहीं आ रहा. झूठ का सहारा ले रही है. देश के लोग कांग्रेस के झूठ को पहचान चुकी है. राहुल बाबा और इंडी गठबंधन के लोग कहते थे कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बने तो संविधान को खतरा हो गया. अब ये लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं. क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं. हुड्डा साहब राहुल गांधी को समझाओ, किसी तांत्रिक से इनके दिमाग का इलाज कराओ.

सीएम ने प्रजापति समुदाय के परिवारों को बांटे पात्रता प्रमाण पत्र (ETV Bharat)

नायब सिंह सैनी पिपली राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद पिपली अनाजमंडी से पिपली रोड गीता द्वार से शहर की तरफ सिंधी स्वीट हाउस तक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए.

सीएम नायब सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और मंत्री कृष्ण लाल पंवार हुए शामिल (ETV Bharat)

