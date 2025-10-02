ETV Bharat / state

कोटा: थाने से 50 मीटर दूर बेखौफ बदमाशों ने युवक पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर हमला किया ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 12:35 PM IST 2 Min Read