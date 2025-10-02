ETV Bharat / state

कोटा: थाने से 50 मीटर दूर बेखौफ बदमाशों ने युवक पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

कोटा के कैथूनीपोल इलाके में बाइक सवार चार बदमाशों ने संदीप सोलंकी पर फायरिंग और चाकू से हमला किया.

बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर हमला किया
बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर हमला किया (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 12:35 PM IST

कोटा: कैथूनीपोल थाना इलाके में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई. अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले संदीप सिंह सोलंकी पर बाइक सवार चार बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया. बदमाशों ने संदीप पर तीन से चार राउंड फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगी. इसके बाद बदमाशों ने चाकू से भी वार किया.

घटना सीसीटीवी में कैद: घटना थाने के करीब 50 मीटर की दूरी पर हुई. गंभीर रूप से घायल संदीप को तुरंत एमबीएस अस्पताल ले जाया गया. पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि चार बदमाश बाइक पर आए और संदीप पर हमला किया. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंचीं और घटना स्थल का मुआयना किया. उन्होंने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना (ETV Bharat Kota)

कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि संदीप सोलंकी घर से कुछ ही दूरी पर डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया था. इसी दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने हमला किया. संदीप सोलंकी ने भाग कर अपनी जान बचाई. बदमाशों ने काफी दूर तक भागते हुए उनका पीछा किया. बदमाशों ने फायरिंग की और चाकू से भी हमला किया. एसपी ने बताया कि घायल संदीप सोलंकी का एमबीएस अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.

हमले में इस्तेमाल चाकू
हमले में इस्तेमाल चाकू (ETV Bharat Kota)

पुरानी रंजिश और गवाही कारण: एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने यह वारदात अंजाम दी. संदीप के परिजनों का कहना है कि एक मामले में संदीप गवाह थे, लेकिन उन्होंने हमलावरों के पक्ष में गवाही नहीं दी, इसी कारण यह हमला हुआ. पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. इलाके में नाकेबंदी भी की गई है.

घटनास्थल से बरामद गोली का खोखा
घटनास्थल से बरामद गोली का खोखा (ETV Bharat Kota)

