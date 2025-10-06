ETV Bharat / state

पीजी रूम में नहीं थी पंखे में हैंगिंग डिवाइस, प्रशासन ने करवाया सीज

कोटा में कोचिंग छात्र की आत्महत्या के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की है.

PG OPERATOR DISREGARDED, DISTRICT ADMINISTRATION GUIDELINES
पीजी रूम पर लगा सीज करने का नोटिस. (ETV Bharat kota)
Published : October 6, 2025 at 7:32 PM IST

कोटाः शहर के विज्ञान नगर थाना इलाके में बीते दिनों हुई कोचिंग छात्र की आत्महत्या के मामले की जांच में सामने आया है कि पीजी संचालक ने जिला प्रशासन की जारी की गई गाइडलाइन की अवहेलना की है. इस संबंध में पीजी के एक रूम को सीज कर दिया गया है. यह कार्रवाई नगर निगम कोटा दक्षिण के कमिश्नर ओमप्रकाश मेहरा के निर्देश पर हुई है.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि हॉस्टल में फैन में हैंगिंग डिवाइस नहीं थी. इसी के चलते पीजी के एक रूम को सीज को सीज करने के आदेश कमिश्नर ओम प्रकाश मेहरा ने दिए थे. इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर सीज कर दिया है.

दिल्ली निवासी छात्रा ने की थी आत्महत्याः थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि 1 अक्टूबर की शाम को विज्ञान नगर इलाके में पीजी में रह रहे दिल्ली में निवासी छात्र ने आत्महत्या की थी. उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था. इस मामले में जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार टीम ने हॉस्टल रूम का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंप दी थी.

पिता से दूसरे स्टूडेंट्स पर लगाया था आरोपः छात्र की आत्महत्या के बाद 2 अक्टूबर को उसके पिता कोटा आए थे और पोस्टमार्टम करवाकर शव ले गए थे. इस दौरान पिता ने एक अन्य छात्र पर आरोप लगाया था कि वह उनके बेटे को परेशान कर रहा था। बेटे का पर्स व मोबाइल भी गायब होने की बात उन्होंने कही थी.

PG OPERATOR DISREGARDEDDISTRICT ADMINISTRATION GUIDELINESPG ROOM SEIZEDNO HANGING DEVICE IN THE FANSTUDENT KILLED HIMSELF CASE

