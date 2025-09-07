ETV Bharat / state

काशी में विदेशी जजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग

काशी के पुरोहितों ने श्राद्ध तर्पण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. आने में असमर्थ जजमानों को कोरियर से प्रसाद भेजा जा रहा है.

काशी में श्राद्ध तर्पण.
काशी में श्राद्ध तर्पण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 6:47 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 7:08 PM IST

5 Min Read

वाराणसी : पितृ पक्ष का महीना आज से शुरू हो गया है. ऐसे में लोग घरों में रोज अपने पुरखों को पानी देते हैं. देश दुनिया से लोग काशी में अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काशी में श्राद्ध तर्पण करने नहीं आ सकते, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वह घर बैठे ऑनलाइन अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं. इसके लिए काशी के ब्राह्मणों ने ऑनलाइन अनुष्ठान की व्यवस्था शुरू की है.

पितृ पक्ष में काशी के घाट व पिशाचमोचन कुंड पर तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि पिशाचमोचन कुंड पर तर्पण करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है. भारी भीड़ होने के कारण यहां श्राद्ध तर्पण करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यहां आने वाले यजमान पुरोहितों से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश में बैठकर ऑनलाइन तर्पण कर रहें है. पूजा के बाद उन्हें कोरियर से प्रसाद भेजा जा रहा है.

देश दुनिया से लोग काशी में अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

देश-विदेश से पहुंच रहे हजारों भक्त : पिशाचमोचन कुंड के तीर्थ पुरोहित नीरज पांडेय ने बताया, पिशाचमोचन पर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, हरियाणा समते अलग-अलग राज्यों के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों के श्रद्धालु श्राद्ध कर्म के लिए कुंड पर आ रहे हैं. यहां पर हर दिन 25 हजार से अधिक लोग पहुंचते हैं. यदि 15 दिन का देखें तो 12 से 15 लाख लोग यहां आएंगे.

भीड़ को देखते हुए हमने यजमानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की है. यजमान सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी तारीख की बुकिंग पहले से कर रहे हैं, ताकि वह बनारस में सहूलित से आकर अपनी पूजा कर सकें. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पूजा की भी यजमानों को सुविधा दे रहे हैं. पूजा में प्रसाद या अन्य समान कोरियर के माध्यम से उन तक पहुंचाया जा रहा है.

ऑनलाइन अनुष्ठान के लिए पैकेज की भी व्यवस्था की गई है.
ऑनलाइन अनुष्ठान के लिए पैकेज की भी व्यवस्था की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्री बुकिंग से हो रही पूजा : संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य आशु महाराज बताते हैं, अब यजमान सहूलियत के साथ कर्मकांड को करना चाहते हैं और इस सहूलियत के लिए घाट हो, मंदिर या तर्पण के लिए पिशाचमोचन कुंड हर जगह वह प्री बुकिंग करते हैं. यजमान के स्वेच्छा और सक्षमता के अनुसार पुरोहित पैकेज भी तैयार कर रहे हैं.

वह बताते हैं कि यजमान जितने ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार की पूजा करना चाहते हैं उस प्रकार से उनका पैकेज तैयार किया जाता है. इससे यजमान और पुरोहित दोनों को लाभ हो रहा है. वह बताते हैं कि इससे पुरोहित को रोजगार मिल रहा है. यजमान ठगी का शिकार होने से बच रहे हैं और वह अपने सहूलियत के अनुसार अपने पैकेज में पूजा तर्पण कर पा रहे हैं.

पुरोहितों के पास एक दिन में दो से तीन ऑनलाइन पूजा की बुकिंग आ रही है.
पुरोहितों के पास एक दिन में दो से तीन ऑनलाइन पूजा की बुकिंग आ रही है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया से जुड़ रहे यजमान : आचार्य आशु महाराज कहते हैं, ऑनलाइन पूजा के लिए काशी के प्रमुख विद्वानों ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाई है. इसके साथ ही प्रमुख मंदिरों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन पूजन की व्यवस्था है, जहां पर संपर्क करके यजमान काशी आते हैं. इसके साथ ही प्रमुख मंदिरों में ब्राह्मणों के अलग-अलग समूह हैं.

इसमें सबसे बेहतर काम सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काशी के विद्वानों द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, जिस पर क्लिक करके यजमान अपनी बुकिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि काशी के प्रमुख विद्वानों के साथ संस्कृत विद्यालय के आचार्य और कर्मकांड विद्यार्थी शामिल हैं. प्रमुख मंदिरों में 20 के लगभग ऑनलाइन पूजा होती है. वहीं इस समय तर्पण के आंकड़े में हर दिन पुरोहितों के पास दो से तीन ऑनलाइन पूजा की बुकिंग आ रही है.

पिशाचमोचन कुंड पर तर्पण का विशेष महत्व है.
पिशाचमोचन कुंड पर तर्पण का विशेष महत्व है. (Photo Credit; ETV Bharat)

अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से आ रही बुकिंग : घाट पुरोहित बताते हैं कि हमारे पास देश ही नहीं बल्कि विदेश के अलग-अलग हिस्सों से यजमान क्वेरी कर रहे हैं. हमें फोन करके अपनी तिथि बुक करा रहे हैं. उनके पूजा के अनुसार हम अलग-अलग पैकेज दे रहे हैं. यही नहीं जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हमारे पास इस समय सबसे ज्यादा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर में रहने वाले एनआरआई के साथ कुछ विदेशी मेहमान भी हैं जो अपने पूर्वजों का तर्पण करा रहे हैं.

मंदिरों में पहले से उपलब्ध है सुविधा : गौरतलब हो कि बनारस में बाबा विश्वनाथ के साथ अन्य प्रसिद्ध प्रमुख मंदिरों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जहां पर पहले से अलग-अलग तरीके की पूजा की बुकिंग होती है. ऐसे में अब काशी के पुरोहितों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना फोरम तैयार किया है, जहां पर बिना ठगी का शिकार हुए यजमान अपनी सहूलियत के अनुसार पूजा कर सकता है.

यह भी पढ़ें : पितृ पक्ष शुरू; पहले दिन पूर्णिमा का श्राद्ध, 15 दिनों तक इन बातों का रखें ध्यान, यह करना है वर्जित

Last Updated : September 7, 2025 at 7:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PITRU PAKSHA SHRADDHA KARMAPITRU PAKSHA PIND DAANPITRU PAKSHA 2025काशी में पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पणPITRU PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.