करनाल: देश में कल शनिवार को जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी. इसको लेकर मंदिरों को सजाने और ठाकुर जी का श्रृंगार का कार्य जोर-शोर से चल रहा है. राधा-कृष्ण को नई पोशाक पहनाकर उन्हें सजाने के साथ शाम को कई मंदिरों में झांकियों का आयोजन किया जाएगा. ठाकुर जी के लिए सुंदर-सुंदर झूले और बिस्तर खरीदे जा रहे हैं. मुकुट पर सजाने के लिए मोर पंख पसंद किए जा रहे हैं. इस बीच करनाल के एक कान्हा पार्लर में जन्मदिन से पहले लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

करनाल में भगवान का पार्लर (ETV Bharat)

दरअसल, हम देखते हैं कि जन्मदिन, शादी, दिवाली या किसी विशेष दिन से पहले ब्यूटी पार्लर पर भीड़ उमड़ती है. ठीक इसी तरह पार्लर पर आज भी भीड़ उमड़ी. इस बार खुद के लिए नहीं, बल्कि लोग अपने भगवान लड्डू गोपाल को सजाने के लिए यहां आ रहे हैं. कान्हा पार्लर में उनका विशेष श्रृंगार किया जा रहा है.

कान्हा जी को सजाने के बाद खुश होते श्रद्धालु (ETV Bharat)

कान्हा जी का मेकअप करते संचालक संजीव सोनी (ETV Bharat)

कलंदरी गेट में सज रहे कान्हा जी

करनाल के कलंदरी गेट से स्थित राम गली के कान्हा जी पार्लर पर शहर के हर घर के ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है. संचालक संजीव सोनी ने बताया कि करीब 15 दिनों से अपने कान्हा जी का श्रृंगार करवाने के लिए श्रद्धालु उनके पास आ रहे हैं. जन्माष्टमी तक वेटिंग चल रही है. संजीव सोनी ने बताया कि करीब 20 साल पहले वृन्दावन जाने के बाद कान्हा जी की प्रेरणा से उन्होंने ये कार्य शुरू किया था. हरियाणा सहित अन्य राज्य पंजाब, हिमाचल, यूपी व दिल्ली से भी लोग उनके पास कान्हा जी का श्रृंगार करवाने के लिए आते हैं.

करनाल का खास पार्लर जहां होता है भगवान का मेकअप (Etv Bharat)

15 से 20 दिन की चल रही वेटिंग

संजीव सोनी ने बताया कि कान्हा के श्रृंगार के लिए श्रद्धालुओं को 15 से 20 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है. श्रद्धालु हर दिन के हिसाब से भोग देकर जाते हैं. पार्लर में रोज नियम से भोग लगाया जाता है, यदि किसी कारणवश कोई श्रद्धालु भोग नहीं दे पाता तो पार्लर की ओर से भोग की व्यवस्था की जाती है. उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पार्लर में 200 कान्हा जी विराजमान है. वो कान्हा जी के बाल संवारते हैं. बाजूबंद ठीक करते हैं. नाक नक्श पर काम करते हैं. धातु की पॉलिश करते हैं और रंग करते हैं.

कान्हा जी का फुल और सेमी मेकअप का पैकेज (ETV Bharat)

6 महीने पहले से शुरू हो जाती है बुकिंग (ETV Bharat)

कान्हा जी का फुल और सेमी मेकअप

पार्लर में श्रृंगार करवाने आई करनाल की युवती प्रार्थना ने बताया कि वह पहली बार अपने कान्हा जी का श्रृंगार करवाने के लिए यहां पहुंची है. यहां पर कान्हा जी के श्रृंगार की व्यवस्था देखकर वह काफी उत्सुक व खुश है. बहुत अच्छा लग रहा है. यहां पर कान्हा जी का फुल और सेमी मेकअप होता है. श्रृंगार करवाने के लिए काफी भीड़ लगी हुई है. प्रार्थना ने बताया कि यहां पर दूर-दूर से लोग कान्हा जी का श्रृंगार करवाने के लिए पहुंच रहे हैं.

यूपी, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल से भी आते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat)

15 से 20 दिन की चल रही कान्हा जी को सजाने की वेटिंग (ETV Bharat)

6 महीने पहले से शुरू हो जाती है बुकिंग

करनाल से युवती पायल ने बताया कि वह पिछले 1 साल से कान्हा जी का श्रृंगार करवाने के लिए यहां पर पहुंच रही हैं. जिस तरह से हम लोग अपने घरों में शादी, जन्मदिन पर पार्लर में तैयार होने के लिए जाते हैं, उसी तरह से कान्हा जी के जन्मदिन पर उन्हें सजाने के लिए हम यहां आए हैं. पार्लर संचालक भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. पायल ने बताया कि जन्मष्टमी से 6 महीने पहले से ही इनके पास कान्हा जी के श्रृंगार के लिए बुकिंग शुरू हो जाती है.

