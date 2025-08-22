करनाल: करनाल जिले के असंध क्षेत्र की सरकारी स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां के हेड मास्टर पर मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. दूसरी से चौथी कक्षा तक की 10 छात्राओं ने अपनी आपबीती सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) की टीम को सुनाई तो सबके होश उड़ गए.

ऐसे हुआ खुलासा:



दरअसल, 18 अगस्त को आधी छुट्टी के दौरान जब एक बच्ची क्लास में अपना टिफिन रखने गई, तभी हेड मास्टर ने उससे गलत हरकत की. डर के कारण बच्ची चुप रही, लेकिन 20 अगस्त को उसने अपनी मां को सारी सच्चाई बता दी. मां उसी दिन स्कूल पहुंची और आरोपी से भिड़ गई. इसके बाद शिकायत असंध महिला थाना पहुंची.

हेडमास्टर ने की छात्राओं से छेड़छाड़ (Etv Bharat)

शिकायत के बाद पुलिस ने हेड मास्टर को हिरासत में ले लिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. सीडब्ल्यूसी टीम ने स्कूल पहुंचकर 14 छात्राओं से बातचीत की. इनमें से 10 बच्चियों ने खुलकर बताया कि हेड मास्टर अक्सर उनके साथ गलत हरकत करता था. यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया.डीएसपी गोरखपाल ने बताया कि आरोपी का नाम दयानंद है और वह अलेवा गांव का रहने वाला है. पहले भी इसी स्कूल में ऐसी हरकत कर चुका है, लेकिन तब मामला दबा दिया गया था. पत्नी की मौत के बाद से उसकी गंदी हरकतें और बढ़ गई थीं.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है. डीएसपी का कहना है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ताकि पीड़ित बच्चियों को जल्द न्याय मिल सके.डीएसपी गोरखपाल ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों से रोजाना बात करें और उन्हें ऐसा माहौल दें कि वे हर सच खुलकर बता सकें. वहीं, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन उमेश चानना ने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा.

