कानपुर : बीबीए की छात्रा पर बीच रास्ते में कुत्तों के हमले के बाद से लोगों में आक्रोश है. शहर के जाजमऊ स्थित एमराल्ड गुलिस्तान सोसाइटी में कुत्तों को मारने के बाद बोरी में भरकर फेंकने का वीडियो सामने आया है. मामले में पुलिस को एक तहरीर भी दी गई है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में लगी है. बाइक नंबर के आधार पर कुत्तों को मारने वालों की तलाश की जा रही है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्तों के साथ बेहद क्रूरता की जा रही है. कुत्तों का मुंह और पैर रस्सी से बांधकर उनको बेरहमी से बोरे में भरा जा रहा है. बाइक और स्कूटी पर ले जाते तीन-चार युवक भी दिख रहे हैं. कुत्तों के ले जा रहे युवकों से एक युवक पूछ रहा है कि अब तक कितने कुत्तों को मारा है. लेकिन बाइक सवार युवक कुछ भी नहीं बोलते हैं.

डॉग लवर ने दर्ज कराया केस : वीडियो सामने आने पर डॉग लवर विद्या भूषण तिवारी ने जाजमऊ थाने में केस दर्ज कराया है. वीडियो के आधार पर विद्या भूषण तिवारी ने तहरीर में लिखा है कि बीती 24 अगस्त को एमराल्ड गुलिस्तान सोसायटी का वीडियो मिला. करीब 5 से 6 लोगों ने कुत्तों को बेरहमी से मारा. मुंह और पैर बांधकर बोरी में भरकर कहीं फेंक दिया. डॉग लवर ने जिस बाइक से कुत्तों को बोरी में भरकर ले जाया गया उसका नंबर भी पुलिस को दिया है.

ठेके पर कुत्तों की हत्या कराने की चर्चा : इन सबके बीच इलाके में इस बात की भी चर्चा काफी जोरों पर है कि कुछ लोग स्वीपर को ठेका देकर कुत्तों की हत्या करवा रहे हैं. उनके मुंह और पैर को बांध कर जंगल में फेंकवा दे रहे हैं.

आरोपियों को तलाश रही पुलिस : एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने बताया कि 24 अगस्त को पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि जाजमऊ के गुलिस्ता एमराल्ड कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स को बोरे में भरकर कहीं फिर फेंका जा रहा है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. विद्या भूषण तिवारी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

बता दें कि शहर के श्याम नगर में बीते शुक्रवार देर शाम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद घर लौट रही बीबीए की छात्रा वैष्णवी साहू पर कुत्तों ने हमला कर दिया था. कुत्तों ने छात्रा का गाल बुरी तरीके से नोंच दिया था. छात्रा के 17 टांके लगे हैं. छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाया.

