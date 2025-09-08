ETV Bharat / state

कानपुर में 20 लड़कियों से रेप, ब्लैकमेल कर युवक सेक्स रैकेट चलाने लगा, मोबाइल में ऑडियो मिला-वो वाली लड़की भेजो

कानपुर : नौबस्ता थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है. प्राइवेट नर्सिंग होम में कैंटीन चलाने वाले युवक ने 20 लड़कियों के साथ रेप किया. सभी के न्यूड वीडियो बना लिया. इसके बाद ब्लैकमेल करते हुए सभी लड़कियों को सेक्स रैकेट में शामिल कर लिया. लड़कियों की सप्लाई करने लगा. आरोपी के मोबाइल में ग्राहकों से बातचीत के सबूत भी मिले हैं. पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है.

छेड़छाड़ पर नाबालिग के परिजनों ने दी थी चेतावनी : पुलिस ने बताया, आरोपी ने नाबालिग लड़की से जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया. पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी. परिजनों ने आरोपी उत्तम को डांटा और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी दी. लेकिन उत्तम नाबालिग छात्रा के साथ आए दिन छेड़छाड़ करता था. जबरन अस्पताल बुलाता था.

नाबालिग के पिता ने की पिटाई : सोमवार को नाबालिग के पिता ने बेटी को उत्तम के साथ देख लिया. उन्होंने आरोपी को पकड़ा और जमकर पीटा. भागते समय आरोपी उत्तम का मोबाइल सड़क पर गिर गया. नाबालिग के पिता ने मोबाइल चेक किया तो उसमें कई न्यूड वीडियो और रिकॉर्डिंग मिली. इसमें एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें ग्राहक कह रहा है कि वो वाली लड़की भेजो.