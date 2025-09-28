कार्यक्रम में नहीं गए तो हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटने का आरोप, एक अस्पताल में भर्ती
पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. एसीपी छवि शर्मा भी थाने पहुंची और मामले की जानकारी ली.
Published : September 28, 2025 at 4:35 PM IST
जोधपुर: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों के साथ एक छात्र नेता पर कमरों में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है. पीड़ित छात्रों का आरोप है कि कार्यक्रम में जाने से मना करने पर उनके साथ मारपीट गई. इस मामले में एक छात्र कमल किशोर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीड़ित छात्र ने राजवीर सिंह बांता और उसके साथियों के खिलाफ भगत की कोठी थाने में मारपीट और एसएसी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कराया है. वहीं, आरोपी छात्र नेता राजवीर सिंह बांता का कहना था कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र आपस में लड़े थे, मारपीट से उनका कोई लेना-देना नहीं. वे भी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे.
पीड़ित छात्र के भाई दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में छात्रनेता ने भीड़ जुटानी चाही. आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी के एसएलए यूजी हॉस्टल पहुंचकर छात्रों को साथ चलने को कहा, लेकिन कई छात्रों ने मना कर दिया. आरोप है कि इस पर बांता व उसके साथियों ने हॉस्टल के छात्रों की लाठियों से पिटाई कर दी. इस घटना में कई छात्रों को चोटें आईं. इनमें से एक छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
घटना की सूचना पर कई छात्र एकत्रित हो गए और विरोध करना शुरू कर दिया. भगत की कोठी थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मिली है, मारपीट की बात सामने आई है. अग्रिम कार्रवाई की जा रही हैं. पीड़ित के भाई छात्र दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि आरोपी अपने दो साथियों के साथ हाथ में लाठियां लेकर हॉस्टल परिसर में आया था. वह छात्रों को जबरदस्ती कार्यक्रम के लिए चलने को कह रहे थे. उसके भाई कमल किशोर ने मना किया तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एसएफआई नेता और दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश संयोजक एडवोकेट किशन खुडिवाल ने बताया कि छात्रों के साथ मारपीट की गई. कमरों में तोड़-फोड़ की गई. इसे सहन नहीं किया जाएगा. पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी.
पुलिस को दी रिपोर्ट, कार्रवाई की मांग: पीड़ित छात्रों की ओर से भगत की कोठी थाने में रिपोर्ट दी गई है, जिसमें राजवीर सिंह बांता व उसके साथियों पर जबरदस्ती हॉस्टल के कमरों में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट, जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित करने और तोड़-फोड़ का आरोप लगाया गया है. एसीपी छवि शर्मा भी थाने पहुंची और जानकारी प्राप्त की. भगत की कोठी थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है.