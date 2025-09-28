ETV Bharat / state

कार्यक्रम में नहीं गए तो हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटने का आरोप, एक अस्पताल में भर्ती

जोधपुर: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों के साथ एक छात्र नेता पर कमरों में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है. पीड़ित छात्रों का आरोप है कि कार्यक्रम में जाने से मना करने पर उनके साथ मारपीट गई. इस मामले में एक छात्र कमल किशोर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीड़ित छात्र ने राजवीर सिंह बांता और उसके साथियों के खिलाफ भगत की कोठी थाने में मारपीट और एसएसी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कराया है. वहीं, आरोपी छात्र नेता राजवीर सिंह बांता का कहना था कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र आपस में लड़े थे, मारपीट से उनका कोई लेना-देना नहीं. वे भी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे. पीड़ित छात्र के भाई दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में छात्रनेता ने भीड़ जुटानी चाही. आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी के एसएलए यूजी हॉस्टल पहुंचकर छात्रों को साथ चलने को कहा, लेकिन कई छात्रों ने मना कर दिया. आरोप है कि इस पर बांता व उसके साथियों ने हॉस्टल के छात्रों की लाठियों से पिटाई कर दी. इस घटना में कई छात्रों को चोटें आईं. इनमें से एक छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पढ़ें: 'अभी शूट कर दूंगा', केले के छिलके फेंकने पर विवाद, बॉयज होस्टल में घुसकर दी धमकी