"हैलो! मैं अमित शाह बोल रहा हूं", एसपी के रीडर के उड़ गये होश, बाद में सामने आया सच - FAKE CALL IN NAME OF AMIT SHAH

जींद स्थित सिविल लाइन थाना ( Etv Bharat )

Published : June 14, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : June 14, 2025 at 5:08 PM IST

जींदः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बनकर एक अज्ञात व्यक्ति ने जींद एसपी के रीडर को फोन किया. फोन करने वाला व्यक्ति काम के सिलसिले में एसपी से बात करने और काम करवाने का दबाव बना रहा था. नंबर जांच करने पर फेक कॉल का पता चला. इसके बाद जींद स्थित सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसपी रीडर की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

काम करवाने के लिए बना रहा था दबावः एसपी के रीडर रामनिवास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एसपी कार्यालय में अपने कामकाज में व्यस्त थे और अपने काम का निपटा रहा था. उसी दौरान उसके सरकारी फोन पर कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को भारत का गृहमंत्री अमित शाह बताया, जिसके बाद व्यक्ति ने एक काम करवाने और एसपी से बात करवाने के लिए दबाव डाला. रीडर ने वरीय अधिकारी को कराया अवगतः एसपी रीडर को कॉल करने वाले व्यक्ति पर संदेह हुआ. जिस के बारे में उसने पुलिस अधिकारियों का अवगत करवाया. जब कॉल करने वाले के नंबर को खंगाला गया तो वह किसी व्यक्ति का मिला. सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसपी रीडर की शिकायत पर अपनी पहचान छुपा कर भारत का गृहमंत्री बन कर अपने काम करवाने का दवाब बनाने, धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

