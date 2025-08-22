ETV Bharat / state

हरियाणा में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और मेडिकल से ठगी का खेल, ऑफिस पहुंचते ही खुला राज – “यहां कोई भर्ती नहीं हुई”, दंपति ने 74 लाख हड़पे - FRAUD IN JIND

जींद में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक दंपति ने छह लोगों से 74 लाख रुपये हड़प लिए.

Fraud in Jind
सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी (File photo)
जींद: जींद में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक दंपति द्वारा छह लोगों से 74 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है. यहां तक की आरोपियों ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाए और फर्जी मेडिकल भी करवाए. शुक्रवार को सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

पीड़िता की जिम में हुई जान पहचान, ऐसे हुई ठगी की शिकार

दरअसल, डिफेंस कालोनी निवासी सुदेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने घर के निकट जिम में एक्सरसाइज के लिए जाती थी. जहां पर मतलौडा पानीपत निवासी मनोज एक्सरसाइज करवाता था और डाइट की जानकारी देता था. जिसके चलते उसकी मनोज और उसकी पत्नी मीना से अच्छी जान पहचान हो गई. मनोज के बड़े-बड़े नेताओं के साथ फोटो थे. ऐसे में मनोज और उसकी पत्नी मीना ने सरकारी क्षेत्र मे नौकरी लगवाने की बात कही. आरोपितों के झांसे में आकर उसने अपने देवर की पुत्रवधू को नौकरी लगवाने को कहा. जिस पर मनोज ने पुलिस में क्लर्क लगवाने की बात कहते हुए दस लाख रुपये की डिमांड की.

फर्जी एडीजीपी की मोहर और फर्जी मेडिकल

पीड़िता ने आगे बताया कि 22 अगस्त 2024 को पांच लाख रुपये और दस्तावेज दे दिए गए. दिसंबर 2024 में उन्हें जॉइनिंग लेटर मिल गया. जिसमें मार्च 2025 तक ज्वाइन करने के बारे में लिखा गया. इस पर एडीजीपी हेडक्वार्टर पंचकूला की मोहर लगी थी. जिसके साथ आरोपित ने बकाया पांच लाख रुपये भी ले लिए. जिसके बाद रेलवे में वैकेंसी निकली तो उसने दो लोगों के दस्तावेज मनोज के पास भेजे. इसकी एवज में छह छह लाख रुपये आरोपित ने लिए. राजस्थान के कोटा में फर्जी मेडिकल कराया गया. दिल्ली में दस्तावेज जांचे गए. जिसके बाद गत 17 मार्च को तीन माह का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया.

ज्वाइनिंग लेटर लेकर ऑफिस पहुंची तो अधिकारी बोले- यहां कोई भर्ती नहीं हुई

उसी दौरान बरोदा हाउस दिल्ली में एक युवती की नौकरी के लिए पांच लाख रुपये दिए गए. उसका ज्वाइनिंग लेटर भी अप्रैल 2025 का जारी किया गया. फिर तीन लोगों के 35 लाख रुपये आरोपियों को दिए गए. इनके रेलवे इन्कम टैक्स और यूनिवर्सिटी के ज्वायनिंग लेटर दिए गए. धोखाधड़ी का उस समय पता चला जब उनके परिवार की लड़की ज्वॉइनिंग करने पहुंची तो वहां तैनात अधिकारियों ने कहा कि कोई नई भर्ती नहीं हुई. इस पर उन्होंने मनोज से संपर्क साधा तो उसने रुपये वापस करने की बात कही. जब वे मनोज के ठिकाने पर पहुंचे तो वह मकान खाली कर जा चुका था. किसी तरह वह मनोज के घर मतलौडा पहुंचे तो आरोपित ने रुपये देने से मना करते हुए बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी.

धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज

सिविल लाइन थाना पुलिस ने सुदेश की शिकायत पर मनोज और उसकी पत्नी मीना के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी. फिल्हाल मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

