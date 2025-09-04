ETV Bharat / state

रिश्वतखोरी पर एसीबी का शिकंजा, उपनिदेशक और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप - KOTA ACB ACTION

कोटा एसीबी ने झालावाड़ के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में दबिश देकर उपनिदेशक और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा.

KOTA ACB ACTION
रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 6:10 PM IST

1 Min Read

झालावाड: कोटा शहर एसीबी की टीम ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित उपनिदेशक कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में दबिश दी. टीम ने यहां घूसखोरी में लिप्त पाए गए उपनिदेशक सत्यनारायण नवरिया और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

वाहन बिल भुगतान के नाम पर रिश्वत: कोटा शहर एसीबी डीएसपी अनीस अहमद ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में संविदा पर लगे वाहन का बिल पास करने और वाहन को पुनः अनुबंध पर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत का सत्यापन करने के बाद कोटा शहर एसीबी टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. हालांकि, वाहन का बिल पहले ही भुगतान हो चुका था, लेकिन वाहन को दोबारा कार्यालय में लगाने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत ली जा रही थी.

इसे भी पढ़ें- उदयपुर एसीबी की डूंगरपुर में कार्रवाई, कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार

डीएसपी ने दी जानकारी: डीएसपी अनीस अहमद ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई. तय योजना के तहत टीम ने कार्रवाई की और उपनिदेशक सत्यनारायण नवरिया व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को ट्रैप किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों को गिरफ्तार कर उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई उनके निर्देशानुसार की जा रही है.

झालावाड: कोटा शहर एसीबी की टीम ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित उपनिदेशक कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में दबिश दी. टीम ने यहां घूसखोरी में लिप्त पाए गए उपनिदेशक सत्यनारायण नवरिया और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

वाहन बिल भुगतान के नाम पर रिश्वत: कोटा शहर एसीबी डीएसपी अनीस अहमद ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में संविदा पर लगे वाहन का बिल पास करने और वाहन को पुनः अनुबंध पर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत का सत्यापन करने के बाद कोटा शहर एसीबी टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. हालांकि, वाहन का बिल पहले ही भुगतान हो चुका था, लेकिन वाहन को दोबारा कार्यालय में लगाने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत ली जा रही थी.

इसे भी पढ़ें- उदयपुर एसीबी की डूंगरपुर में कार्रवाई, कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार

डीएसपी ने दी जानकारी: डीएसपी अनीस अहमद ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई. तय योजना के तहत टीम ने कार्रवाई की और उपनिदेशक सत्यनारायण नवरिया व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को ट्रैप किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों को गिरफ्तार कर उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई उनके निर्देशानुसार की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACB ON BRIBERYWOMEN CHILD DEVELOPMENT10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ामिनी सचिवालय में एसीबी की कार्रवाईKOTA ACB ACTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

त्योहारों से पहले जमकर बिकेंगी गाड़ियां! सरकार ने घटाईं GST दरें, जानिए आपकी मनपंसद गाड़ियों पर क्या होगा असर

पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का 'स्पेशल जीएसटी'

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, आतंक नहीं! बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.