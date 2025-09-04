झालावाड: कोटा शहर एसीबी की टीम ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित उपनिदेशक कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में दबिश दी. टीम ने यहां घूसखोरी में लिप्त पाए गए उपनिदेशक सत्यनारायण नवरिया और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

वाहन बिल भुगतान के नाम पर रिश्वत: कोटा शहर एसीबी डीएसपी अनीस अहमद ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में संविदा पर लगे वाहन का बिल पास करने और वाहन को पुनः अनुबंध पर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत का सत्यापन करने के बाद कोटा शहर एसीबी टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. हालांकि, वाहन का बिल पहले ही भुगतान हो चुका था, लेकिन वाहन को दोबारा कार्यालय में लगाने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत ली जा रही थी.

डीएसपी ने दी जानकारी: डीएसपी अनीस अहमद ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई. तय योजना के तहत टीम ने कार्रवाई की और उपनिदेशक सत्यनारायण नवरिया व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को ट्रैप किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों को गिरफ्तार कर उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई उनके निर्देशानुसार की जा रही है.