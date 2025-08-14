ETV Bharat / state

जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, उप रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर 2.75 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार - JAIPUR ACB ACTION

जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति के इंस्पेक्टर नारायण वर्मा को 2.75 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

उप रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर 2.75 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार
उप रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर 2.75 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जयपुर में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने उप रजिस्ट्रार (शहर) सहकारी समिति कार्यालय के इंस्पेक्टर नारायण वर्मा को 2.75 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. जानकारी के अनुसार, आरोपी पहले भी परिवादी से 74 हजार रुपए की घूस ले चुका था. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई की टीम ने यह कार्रवाई की.

प्लॉट विवाद और रिश्वतखोरी का मामला: एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय का इंस्पेक्टर परिवादी से लगातार रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था. परिवादी के डिग्गी रोड पर हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला स्थित श्रीनाथ एनक्लेव-2 में दो प्लॉट हैं, जो हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समितियों, जयपुर के जरिए विकसित किए गए थे. इन प्लॉट्स को लेकर विवाद हुआ तो परिवादी ने स्टे की मांग की, लेकिन इंस्पेक्टर ने स्टे दिलाने के बदले भारी रिश्वत मांगी. उसने उप रजिस्ट्रार के लिए 4 लाख रुपए (प्रति प्लॉट 2 लाख रुपए) और खुद के लिए 1 लाख रुपए मांगे. कुल मिलाकर आरोपी ने परिवादी से 5 लाख रुपए की मांग की थी.

इसे भी पढ़ें- जैसलमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 30 हजार की रिश्वत लेते दो गिरफ्तार

दस किलोमीटर तक कटवाए चक्कर: शिकायत की पुष्टि के लिए एसीबी ने पहले सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान भी आरोपी ने परिवादी से 74 हजार रुपए लिए. इसके बाद आज जब परिवादी से 2.75 लाख रुपए लेने की बारी आई तो आरोपी ने चालाकी दिखाई. उसने परिवादी को स्वेज फार्म के आसपास की गलियों में करीब 10 किलोमीटर तक चक्कर कटवाए. अंत में वह चौराहे से गुर्जर की थड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर रुका और स्कूटी रोककर रिश्वत की रकम ली. एसीबी की टीम पहले से अलर्ट थी. मौके पर पहुंचकर टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया और उससे 2.75 लाख रुपए बरामद कर लिए.

आगे की जांच जारी: एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अब इस पूरे मामले में उप रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वतखोरी का फायदा किन लोगों तक पहुंचना था. यह पूरी ट्रैप कार्रवाई एसीबी जयपुर रेंज के डीआईजी आनंद शर्मा की सुपरविजन में हुई. एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व और सीआई गंभीर सिंह की टीम ने इसे अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ें- आरआरवीपीएन का अधिशासी अभियंता 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जयपुर में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने उप रजिस्ट्रार (शहर) सहकारी समिति कार्यालय के इंस्पेक्टर नारायण वर्मा को 2.75 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. जानकारी के अनुसार, आरोपी पहले भी परिवादी से 74 हजार रुपए की घूस ले चुका था. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई की टीम ने यह कार्रवाई की.

प्लॉट विवाद और रिश्वतखोरी का मामला: एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय का इंस्पेक्टर परिवादी से लगातार रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था. परिवादी के डिग्गी रोड पर हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला स्थित श्रीनाथ एनक्लेव-2 में दो प्लॉट हैं, जो हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समितियों, जयपुर के जरिए विकसित किए गए थे. इन प्लॉट्स को लेकर विवाद हुआ तो परिवादी ने स्टे की मांग की, लेकिन इंस्पेक्टर ने स्टे दिलाने के बदले भारी रिश्वत मांगी. उसने उप रजिस्ट्रार के लिए 4 लाख रुपए (प्रति प्लॉट 2 लाख रुपए) और खुद के लिए 1 लाख रुपए मांगे. कुल मिलाकर आरोपी ने परिवादी से 5 लाख रुपए की मांग की थी.

इसे भी पढ़ें- जैसलमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 30 हजार की रिश्वत लेते दो गिरफ्तार

दस किलोमीटर तक कटवाए चक्कर: शिकायत की पुष्टि के लिए एसीबी ने पहले सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान भी आरोपी ने परिवादी से 74 हजार रुपए लिए. इसके बाद आज जब परिवादी से 2.75 लाख रुपए लेने की बारी आई तो आरोपी ने चालाकी दिखाई. उसने परिवादी को स्वेज फार्म के आसपास की गलियों में करीब 10 किलोमीटर तक चक्कर कटवाए. अंत में वह चौराहे से गुर्जर की थड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर रुका और स्कूटी रोककर रिश्वत की रकम ली. एसीबी की टीम पहले से अलर्ट थी. मौके पर पहुंचकर टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया और उससे 2.75 लाख रुपए बरामद कर लिए.

आगे की जांच जारी: एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अब इस पूरे मामले में उप रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वतखोरी का फायदा किन लोगों तक पहुंचना था. यह पूरी ट्रैप कार्रवाई एसीबी जयपुर रेंज के डीआईजी आनंद शर्मा की सुपरविजन में हुई. एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व और सीआई गंभीर सिंह की टीम ने इसे अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ें- आरआरवीपीएन का अधिशासी अभियंता 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

2 लाख रुपए रिश्वतBRIBERY CASEANTI CORRUPTION BUREAU JAIPURउप रजिस्ट्रार इंस्पेक्टरJAIPUR ACB ACTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.