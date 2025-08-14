जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जयपुर में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने उप रजिस्ट्रार (शहर) सहकारी समिति कार्यालय के इंस्पेक्टर नारायण वर्मा को 2.75 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. जानकारी के अनुसार, आरोपी पहले भी परिवादी से 74 हजार रुपए की घूस ले चुका था. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई की टीम ने यह कार्रवाई की.

प्लॉट विवाद और रिश्वतखोरी का मामला: एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय का इंस्पेक्टर परिवादी से लगातार रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था. परिवादी के डिग्गी रोड पर हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला स्थित श्रीनाथ एनक्लेव-2 में दो प्लॉट हैं, जो हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समितियों, जयपुर के जरिए विकसित किए गए थे. इन प्लॉट्स को लेकर विवाद हुआ तो परिवादी ने स्टे की मांग की, लेकिन इंस्पेक्टर ने स्टे दिलाने के बदले भारी रिश्वत मांगी. उसने उप रजिस्ट्रार के लिए 4 लाख रुपए (प्रति प्लॉट 2 लाख रुपए) और खुद के लिए 1 लाख रुपए मांगे. कुल मिलाकर आरोपी ने परिवादी से 5 लाख रुपए की मांग की थी.

दस किलोमीटर तक कटवाए चक्कर: शिकायत की पुष्टि के लिए एसीबी ने पहले सत्यापन करवाया. सत्यापन के दौरान भी आरोपी ने परिवादी से 74 हजार रुपए लिए. इसके बाद आज जब परिवादी से 2.75 लाख रुपए लेने की बारी आई तो आरोपी ने चालाकी दिखाई. उसने परिवादी को स्वेज फार्म के आसपास की गलियों में करीब 10 किलोमीटर तक चक्कर कटवाए. अंत में वह चौराहे से गुर्जर की थड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर रुका और स्कूटी रोककर रिश्वत की रकम ली. एसीबी की टीम पहले से अलर्ट थी. मौके पर पहुंचकर टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया और उससे 2.75 लाख रुपए बरामद कर लिए.

आगे की जांच जारी: एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अब इस पूरे मामले में उप रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वतखोरी का फायदा किन लोगों तक पहुंचना था. यह पूरी ट्रैप कार्रवाई एसीबी जयपुर रेंज के डीआईजी आनंद शर्मा की सुपरविजन में हुई. एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व और सीआई गंभीर सिंह की टीम ने इसे अंजाम दिया.

