डॉ. मनीष के पास थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बड़ी जिम्मेदारी, NMO अध्यक्ष रहते रिश्वत मामले में फंसे
जयपुर में ACB ने SMS अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD डॉ. मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.
Published : October 10, 2025 at 5:23 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने गुरुवार को सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख और SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया.
घर से नकद और दस्तावेज बरामद: ACB महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के अनुसार जयपुर इकाई को शिकायत मिली थी कि डॉ. अग्रवाल ब्रेन कॉइल के बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने के बदले रिश्वत मांग रहे थे. शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा. गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने डॉ. मनीष अग्रवाल के घर की तलाशी ली, जहां से ₹4.85 लाख नकद, बैंक लॉकर और कुछ कंपनियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. इन सभी की जांच की जा रही है. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
प्रशासन ने पहले दी थीं अहम जिम्मेदारियां: भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले डॉ. मनीष अग्रवाल को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थीं. वे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के नोडल अधिकारी थे. हाल ही में ट्रॉमा सेंटर के जिस ICU में आग लगी थी, उसका जिम्मा भी उन्हीं के पास था. चिकित्सा विभाग ने अब उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्ब्रीश कुमार ने कहा है कि सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है और दिशा-निर्देश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी.
NMO के जयपुर अध्यक्ष भी थे: डॉ. मनीष अग्रवाल नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (NMO) के जयपुर प्रांत अध्यक्ष भी थे. इस संगठन में बड़ी संख्या में चिकित्सक जुड़े हुए हैं. NMO के इसी पद पर रहते हुए वे अपने निवास पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए. एसीबी का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई और अहम खुलासे हो सकते हैं. इसके अलावा डॉ. अग्रवाल को निर्माणाधीन IPD टावर में मेडिकल उपकरणों की खरीद की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसकी जांच अब एसीबी करेगी.
