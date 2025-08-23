ETV Bharat / state

हिसार में बेटे के जन्म पर किन्नरों ने बधाई के नाम मांगी मोटी रकम, मचा हंगामा, परिजनों की शिकायत पर पहुंची पुलिस - CONFLICT WITH EUNUCHS

हिसार में पिता बनने पर किन्नरों ने इतनी मोटी रकम की मांग रख दी की परिवार को पुलिस की मदद लेनी पड़ी

Eunuchs asked for money in the name of congratulations
किन्नरों ने बधाई के नाम मांगी रकम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 23, 2025 at 5:01 PM IST

हिसारः हरियाणा के हिसार जिले के शिकारपुर गांव में हवलदार सतबीर के घर 6 दिन पहले पोते का जन्म हुआ था. घर में जश्न का माहौल था. परिवार में बेटे के जन्म की जानकारी आसपास के किन्नरों की टोली को लग गई. किन्नरों की टोली नाचते-गाते घर पहुंची. इसके बाद किन्नरों ने बधाई के नाम पर मोटी रकम की मांग शुरू कर दी. मान-मनौवल के बाद भी किन्नर अपने हिसाब से बधाई की राशि लेने पर अड़े रहे. इसके बाद परिजनों ने डायल 112 पर कॉल किया. मौके पर पुलिस टीम पहुंची. अंत में परिजनों ने 9 हजार रुपये नकद, गुड-चीनी, अनाज और दो सूट किन्नरों को उपहार में देकर मामला शांत कराया.

क्या है पूरा मामलाः सतबीर के पुत्र प्रवीण के बताया कि किन्नरों ने आते ही मंगल गीत गाना शुरू कर दिए. गांव के लोग घर में इकठा हो गए थे. कुछ समय बाद किन्नरों की ओर से बधाई के रूप में एक लाख रुपये की मांग की गई. नवजात बेटे के पिता प्रवीण ने किन्नरों से कहा कि बारिश के कारण हमारी फसल डूबने के कारण काफी नुकसान हुआ है. हमारे हालात ठीक नहीं हैं. परिजन अपनी ओर से पांच से सात हजार नकद और दो सूट दे रहे थे. किन्नर अपनी बात पर अड़े रहे.

बेटे के जन्म पर किन्नरों ने मांगी मोटी रकम (Etv Bharat)

'परिवार नौकरी वाला है, इसलिए 11 हजार मांगे थे': अंत में परिजनों ने नौ हजार रुपये देने की बात की. इसके बाद भी किन्नर अपनी बात पर अड़े रहे. परिजन खुशी-खुशी नौ हजार देना चाहते थे. किन्नरों के रवैये के बाद हंगामा होते देख परिजनों ने डायल 112 पर पुलिस को फोन कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. पुलिसकर्मी संदीप ने कहा कि परिजनों का आरोप है किन्नर ज्यादा रुपये मांग रहे है. पुलिस की ओर से समझाने के बाद किन्नर अपनी मर्जी से पैसे लेने को राजी हो गए. किन्नर बोले परिवार नौकरी वाला है. इसलिए हमने ग्यारह हजार रुपये मांगे थे. गांव में तो हम 200-300 रुपये लेते हैं. परिजनों ने जो दे दिया हमने स्वीकार कर लिया. परिजनों ने 9 हजार रुपये नकद, गुड, चीनी, अनाज और दो सूट किन्नरों को देकर विदा किया.

पंचायत किन्नरों के लिए बधाई की रकम तय करेगीः हंगामे का नतीजा ये हुआ कि बधाई की रकम तय कर दी गयी. शिकारपुर गांव के सरपंच रोहताश ने कहा कि पंचायत बुलाकर प्रस्ताव दिया जाएगा की किन्नरों को बधाई के लिए ग्यारह सौ रुपये और बेटे के जन्म पर पांच हजार से अधिक रुपये नहीं दिए जाएंगे. इस प्रस्ताव की कॉपी सदर थाने को भेजी जाएगी.

