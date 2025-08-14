मंडी: हिमाचल प्रदेश में तीन तलाक का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला को उसके पति ने अस्पताल से ही तीन तलाक दे दिया. पुलिस थाना बल्ह में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है. नशे की आदत और गुस्से के उबाल ने एक परिवार को तोड़ दिया.

पहले पति की मौत के बाद शबनम परवीन का निकाह सरकाघाट उपमंडल के झझैल में सदीक मोहम्मद से हुआ था. सद्दीक की पत्नी का पहला पति उसका बड़ा भाई था. भाई की मौत के बाद सद्दीक ने शबनम से निकाह कर लिया. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद सद्दीक ने शबनम के साथ मारपीट शुरू कर दी. सद्दीक की नशे की आदत और हिंसक व्यवहार उसके लिए रोज का दुख बन गया. कई बार पिटाई व गाली-गलौज से तंग आकर शबनम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. इसकी सुनवाई सुंदरनगर कोर्ट में विचाराधीन है. इसके बाद शबनम अपने मायके कनैड में आ गई.

अस्पताल खाना लेकर पहुंची शबनम

शबनम का निकाह पहले सद्दीक मोहम्मद के बड़े भाई से हुआ था. पहली शादी से शबनम के दो बच्चे हैं. पहले पति की मौत के बाद सद्दीक से निकाह हुआ उससे इनकी एक बेटी है. तीनों बच्चे शबनम के साथ रह रहे हैं. पुलिस को दी शिकायत में शबनम ने बताया कि ' 5 अगस्त को एक वाहन ने सद्दीक को टक्कर मार दी. इलाज के लिए उसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. मैं 11 अगस्त को खाना लेकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंची. मन में उम्मीद थी कि मेरा रिश्ता बच जाए, लेकिन अस्पताल में पति ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही तीन तलाक दे दिया.'

पत्नी से कहा तुम आजाद हो

शबनम जिस बिखरे हुए रिश्ते को समेटने के लिए चली थी वो रिश्ता पति के गुस्से की आग में बिखर गया. शबनम ने बताया कि 'अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पति ने शबनम के साथ झगड़ा किया और गुस्से में आकर तीन तलाक देते हुए कहा कि अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी जिंदगी से आजाद हो.'

मुस्लिम महिला अधिनियम

शबनम न्याय के लिए कानून की दहलीज पर पहुंची और थाना बल्ह के अन्तर्गत मुस्लिम महिला (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE ) अधिनियम की धारा-4 के तहत शिकायत दर्ज करवाई. शबनम प्रवीन ने कहा कि मैं अपना और बच्चों का गुजारा कैसे करुंगी. उधर, इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर दिनेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त महिला के शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज कर आगामी जांच जारी है.

तीन तलाक गैरकानूनी

भारत में तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार ने 2019 में कानून पारित किया था. इसके मुताबिक तीन तलाक को भारत में अवैध करार दिया था. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तीन तलाक देने पर सजा का प्रावधान भी है. अधिवक्ता आकाश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि '1 अगस्त 2019 से भारत में तीन तलाक को गैर कानूनी है. मौखिक या लिखित या किसी भी अन्य तरीके से दियाय गया तीन तलाक अवैध है. तीन तलाक देने पर महिला अधिकार अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. इसके तहत पति को तीन साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.'

