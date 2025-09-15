ETV Bharat / state

पलवल में पुलिसकर्मी की लापरवाही ने छीन ली दो मासूम जिंदगियां, नशे में धुत हेड कॉन्स्टेबल की कार का कहर, 1 बच्चा गंभीर घायल

हरियाणा के पलवल में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे तीन बच्चों को कुचला, दो की मौत, एक गंभीर घायल.

नशे में धुत हेड कॉन्स्टेबल की कार का कहर
नशे में धुत हेड कॉन्स्टेबल की कार का कहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 10:50 PM IST

पलवल: हरियाणा के पलवल जिले में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. यहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया. इनमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है.

लोगों ने बाद में पुलिस की गाड़ी का भी किया पीछा

पुलिसकर्मी जब बच्चों को टक्कर मारकर भागने लगा तो आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी है. हालांकि, पुलिस जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही हो.

घायल बच्चा रोहतक रेफर

मौके पर फिलहाल तनाव का माहौल है. आसपास के थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. दोनों बच्चों के शवों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया है. वहीं, घायल बच्चे को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है.

ये है मृतकों की पहचान

यह मामला पलवल जिले के हथीन खंड के गांव उटावड़ का है. मृतक बच्चों के पिता शाहबुद्दीन ने बताया कि उनका परिवार नूरिया मोहल्ले में रहता है. उनके 3 बच्चे उटावड़ के निजी स्कूल गरीबा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे. इनमें अयान (5), अहसान (7) और अरजान (9) शामिल थे.

स्कूल से घर जा रहे थे बच्चे

उन्होंने बताया कि आयान और अहसान पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे. छुट्टी के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए सड़क पर आए तो एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी. इसमें अयान और अहसान की मौत हो गई. जबकि, अरजान की हालत गंभीर है.

आरोपी हरियाणा पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल

बच्चों के पिता का कहना है कि उनके बच्चों को नरेश कुमार ने टक्कर मारी. वह हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कॉन्स्टेबल तैनात है. वह नशे में था और नई गाड़ी में सवार था. टक्कर मारने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा. इसके बाद लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और करीब 500 मीटर आगे जाकर उसे रोक लिया.

आरोपी वर्दी की धौंस दिखा रहा था

शाहबुद्दीन ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी लोगों से झगड़ा कर रहा था. वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने तीन बच्चों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया. वह अकड़ रहा था और लोगों को पुलिस की वर्दी की धौंस दिखा रहा था. इसे बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई.

