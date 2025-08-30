ETV Bharat / state

हापुड़ में 12 लाख में दी पिता की हत्या की सुपारी, पहले गला रेता, फिर ईंट से चेहरा कुचला, जानिए क्या है वजह - HAPUR NEWS

पिता मनवीर सिंह अपनी जमीन को एक वैद्य के बेटे के नाम करना चाहते थे. विशाल ने पिता पर गंभीर आरोप भी लगाया है.

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 9:40 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 11:42 PM IST

हापुड़ : थाना हापुड़ देहात में बेटे ने पिता की हत्या के लिए 12 लाख रुपये की सुपारी दी थी. हत्यारोपितों ने पहले चाकू से बुजुर्ग का गला रेता. फिर ईंट से चेहरा कुचल दिया. बुजुर्ग का शव ग्राम ततारपुर में जंगल में मिला था. पुलिस ने आरोपी के बेटे सहित चारों आरोपियों को ततारपुर ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया है.

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में ग्राम ततारपुर के जंगल में 62 वर्षीय किसान मनवीर का शव मिला था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि किसान का गला चाकू से रेता गया है. पहचान न हो इसलिए किसान के मुंह पर बार-बार किसी हथियार से वार किया गया था. जांच के दौरान पता चला कि मनवीर सिंह की हत्या उसके बेटे विशाल उर्फ सौरभ ने कराई है.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया.

विशाल ने पूछताछ में बताया, पिता मनवीर सिंह अपनी जमीन को ग्राम सीतादेई के रहने वाले एक वैद्य के बेटे के नाम करना चाहते थे और वह उसकी पत्नी पर भी गलत नजर रखते थे. गांव के ही दोस्त गुड्डू उर्फ रामगोपाल से अपने पिता की हत्या करवाने के लिए कहा. गुड्डू ने विशाल की मुलाकात बाबू उर्फ विक्रांत व गगन से कराई.

विशाल ने 12 लाख रुपए में पिता की हत्या की सुपारी दे दी. विशाल ने डेढ़ लाख रुपए नकद दिए. आरोपियों ने 26 अगस्त की सुबह मनवीर सिंह की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी. इसके बाद ईंट से चेहरा कुचलकर दिया और शव जंगल में फेंक दिया. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व ईंट और 52,300 रुपए बरामद किया गया है.

HAPUR NEWS

