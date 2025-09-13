ETV Bharat / state

हमीरपुर में TET के डर से टीचर ने किया सुसाइड, बेटा बोला- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर तनाव में रहते थे

हमीरपुर : राठ कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर शाम टीईटी को लेकर परेशान एक शिक्षक ने सुसाइड कर लिया. पिता को तलाश करते हुए बेटा अतरौलिया मोहल्ला स्थित खाली पड़े मकान में गया तो शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. इससे पहले भी महोबा के प्रधानाध्यापक ने टीईटी अनिवार्यता से परेशान होकर आत्महत्या की थी.

बेटा तलाश करते हुए पहुंचा : अतरौलिया मोहल्ला निवासी गनेशीलाल अनुरागी (52) राठ ब्लॉक के गोहानी पनवाड़ी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. उनका एक मकान सैना रोड पर भी है, जहां वह परिवार सहित रहते थे. बेटा पीयूष ने बताया कि पिता गुरुवार को किसी काम से बाहर गए थे और शुक्रवार को लौटे भी थे, लेकिन सैना रोड वाले मकान पर नहीं पहुंचे.

आदेश को लेकर मानसिक दबाव में थे : शनिवार शाम करीब सात बजे जब वह अतरौलिया स्थित मकान पर गया तो पिता का शव मिला. पीयूष ने बताया, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के चलते पिता गहरे तनाव में थे. कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी में पांच साल से अधिक सेवा शेष है, उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. इस आदेश के बाद से वह मानसिक दबाव में रहते थे और इसी तनाव में उन्होंने सुसाइड कर लिया. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मचा है और पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है.