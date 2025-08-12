ETV Bharat / state

10 रुपए के किराए पर बहस करना पड़ा भारी, गुरुग्राम में दबंगों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा, 2 गिरफ्तार - AUTO DRIVER BEATEN UP

गुरुग्राम में 10 रुपए के किराए को लेकर बदमाशों ने एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी. उसका अस्पताल में इलाज जारी है.

युवकों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा
युवकों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

गुरुग्राम: किराए के 10 रुपए को लेकर ऑटो चालक को एक युवक से बहस करना भारी पड़ गया. युवक ने अपने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक को बेरहमी से डंडों से पीटा. घायल को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने उसकी हालत देखते हुए उसे गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया.

10 रुपए किराए को लेकर हुआ था विवाद

सूचना मिलते ही सेक्टर-9ए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम विशाल दूबे और कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले लक्ष्मण के रूप में हुई है. आरोपियों से शुरुवाती पूछताछ में सामने आया कि ऑटो चालक विपिन और आरोपियों के बीच किराए के 10 रुपए को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रवि नगर पेट्रोल पंप के पास उसकी बेरहमी से डंडों से पिटाई कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे. आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा. आरोपियों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है.

युवकों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा (Etv Bharat)

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज, 2 आरोपी काबू

बता दें कि 10 अगस्त को सेक्टर-9ए थाना पुलिस को ऑटो चालक विपिन के झगड़े में घायल होकर सिविल अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता लगा कि घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन परिजन उसे गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल ले गए. जब पुलिस निजी अस्पताल पहुंची तो यहां घायल विपिन की चाची व परिवार के अन्य सदस्य मिले, जिन्होंने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया. उन्होंने पुलिस को बताया कि विपिन ने उन्हें फोन कर बताया था कि उसका रवि नगर पेट्रोल पंप के पास सवारी से किराए को लेकर झगड़ा हो गया है. वहीं, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें : करनाल में दिनदहाड़े 2 लड़कियों का अपहरण, किराएदार बनकर आए थे बदमाश, कमरा देखने के बहाने वारदात को दिया अंजाम

गुरुग्राम: किराए के 10 रुपए को लेकर ऑटो चालक को एक युवक से बहस करना भारी पड़ गया. युवक ने अपने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक को बेरहमी से डंडों से पीटा. घायल को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने उसकी हालत देखते हुए उसे गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया.

10 रुपए किराए को लेकर हुआ था विवाद

सूचना मिलते ही सेक्टर-9ए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम विशाल दूबे और कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले लक्ष्मण के रूप में हुई है. आरोपियों से शुरुवाती पूछताछ में सामने आया कि ऑटो चालक विपिन और आरोपियों के बीच किराए के 10 रुपए को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रवि नगर पेट्रोल पंप के पास उसकी बेरहमी से डंडों से पिटाई कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे. आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा. आरोपियों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है.

युवकों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा (Etv Bharat)

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज, 2 आरोपी काबू

बता दें कि 10 अगस्त को सेक्टर-9ए थाना पुलिस को ऑटो चालक विपिन के झगड़े में घायल होकर सिविल अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता लगा कि घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन परिजन उसे गुरुग्राम के ही एक निजी अस्पताल ले गए. जब पुलिस निजी अस्पताल पहुंची तो यहां घायल विपिन की चाची व परिवार के अन्य सदस्य मिले, जिन्होंने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया. उन्होंने पुलिस को बताया कि विपिन ने उन्हें फोन कर बताया था कि उसका रवि नगर पेट्रोल पंप के पास सवारी से किराए को लेकर झगड़ा हो गया है. वहीं, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें : करनाल में दिनदहाड़े 2 लड़कियों का अपहरण, किराएदार बनकर आए थे बदमाश, कमरा देखने के बहाने वारदात को दिया अंजाम

For All Latest Updates

TAGGED:

गुरुग्राम में ऑटो चालक की पिटाई10 रुपए किराए को लेकर मारपीटऑटो चालक के साथ मारपीटFIGHT OVER RS 10 FAREAUTO DRIVER BEATEN UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.